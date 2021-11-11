Karısını boğarak öldürdü, "Kuzularıma kıyamadım" yazdı - Haberler
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Karısını boğarak öldürdü, "Kuzularıma kıyamadım" yazdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Karısını boğarak öldürdü,

Hatay'ın Payas ilçesinde bir kişi, 3 çocuk annesi eşini iple boğarak öldürdükten 1 gün sonra polise teslim oldu.

FATİH, İSTANBUL (İHA) - Hatay'ın Payas ilçesinde bir kişi, 3 çocuk annesi eşini iple boğarak öldürdükten 1 gün sonra polise teslim oldu.

Fatih Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre, H.K., dün sabah çocukları okula gittikten sonra ailevi sebeplerden dolayı tartıştığı eşi Sanem K.'yi (35) iple boğarak öldürdü. Olaydan sonra dışarı çıkan H.K. (43), okulda çocuklarını bekleyip onları akrabalarının evine götürdü.

H.K. bu sabah da, Payas İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek eşini iple boğarak öldürdüğünü itiraf edip teslim oldu. Olayın yaşandığı eve gelen polis ekipleri, H.K.'nin akrabalarıyla evin kapısını çilingire açtırdı. Ekipler genç kadını yerde hareketsiz halde buldu.

İlk tespitlere göre iple boğularak öldüğü anlaşılan genç kadının cansız bedeni adli tıp morguna kaldırıldı.

Eşini boğarak öldürdüğü iddia edilen H.K.'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise, "Kuzularıma kıyamadım. Hakkını helal et kızım" yazdığı ortaya çıktı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma çok yönlü sürüyor. - HATAY

Karısını boğarak öldürdü, Kuzularıma kıyamadım yazdı

Karısını boğarak öldürdü, Kuzularıma kıyamadım yazdı

Karısını boğarak öldürdü, Kuzularıma kıyamadım yazdı

Karısını boğarak öldürdü, Kuzularıma kıyamadım yazdı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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