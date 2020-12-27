Karısı tarafından oklava ile darp edildi, kolu ısırıldı, kısıtlamada sokağa atıldı

Bursa'da kıskançlık yüzünden kocasına kızan kadın, adamı oklavayla dövüp kolunu ısırdıktan sonra kısıtlamaya rağmen sokağa attı. Sokak ortasında bekleyen adam ekiplere haber verdi. Karakola götürülmek istenen kadın "O beni sırtımdan vurdu, sizi de sevmiyorum" diyerek kapıyı ekiplerin yüzüne kapattı. Mağdur koca "Alıp götürün bu kadını" dedi.

İlginç olay, merkez Osmangazi ilçesi Muradiye Mahallesi Beşikçiler Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Zinnur B.(41) ile karısı Meral B.(38), kıskançlık meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Meral B., mutfaktan aldığı oklava ile kocası Zinnur B.'ye saldırdı. Zinnur B.'nin kolunu da ısıran Meral B., başı yarılan kocası Zinnur B.'yi, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen, sokağa attı.

ÇARESİZCE SOKAKTA BEKLEDİ

Çaresizce sokakta kalan yaralı Zinnur B., durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Zinnur B.'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Polis ekipleri, kocasının şikayetçi olduğu Meral B.'yi karakola götürmek istedi.

"O BENİ SIRTIMDAN VURDU"

Polis ekiplerine bir süre kapıyı açmayan Meral B., daha sonra kapıyı açarak polis ve sağlık ekiplerine tepki gösterdi. Meral B., ekiplere "Sizi sevmiyorum, o da benim sırtıma vurdu, gidin bu evden" diye tepki gösterip, kapıyı ekiplerin üzerine kapattı.

Bu sırada kapı aralığında bulunan 112'den bir sağlık personeli, kapı arasında sıkışma tehlikesi yaşadı.

"ALIP GÖTÜRSÜNLER BU KADINI"

Yaklaşık yarım saat süren ikna çabasının arından Meral B., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Basın mensuplarına yaşanan olayı anlatan Zinnur B., "Karım tarafından darbedildim. Psikolojik sorunları var. Kıskançlık sebebiyle kavga ettik. Kolumu ısırdı, beni darbetti. Geçen akşam da aynısı yaptı. Alsınlar götürsünler bu kadını" diye konuştu. Ayrıca Zinnur B.'nin göz yaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı