Karina Deniz Kültürü Merkezi İçin İmzalar Atıldı
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Karina Deniz Kültürü Merkezi İçin İmzalar Atıldı

Karina Deniz Kültürü Merkezi İçin İmzalar Atıldı
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Çanakkale Belediyesi Karina Deniz Kültürü Merkezi için Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi ile hayata geçirilecek olan ortak projeler için iş birliği imzaları atıldı.

Çanakkale Belediyesi Karina Deniz Kültürü Merkezi için Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi ile hayata geçirilecek olan ortak projeler için iş birliği imzaları atıldı.

ÇOMÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi'nde 5 Temmuz 2021 Pazartesi günü gerçekleştirilen imza törenine Belediye Başkan Yardımcısı Özleyiş Çetin, Deniz Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Şanver Çelik, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Canan Ergun ve Destek Hizmetleri Müdürü Meral Harput ile ilgili birim personelleri ve akademisyenler katıldı.

Çanakkale bölgesine ait denizel ekosistemini tanıtmak, deniz ve rüzgar sporlarını görünür kılmak amacı ile Çanakkale Belediyesi tarafından hayata geçirilecek olan Karina Deniz Kültürü Merkezinde birlikte yeni projeler üretilebilmesinin yanı sıra merkezin akademik anlamda desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi tarafından Karina Deniz Kültürü Merkezinde oluşturulacak olan deniz akvaryumları denizel canlılarla süslenerek, canlıların bakım ve adaptasyon işlemleri için karantina ünitesi kurulacaktır. Merkez çalışmaları ile gençler ve çocuklar başta olmak üzere kentliler ile kente gelen misafirlere; Çanakkale Boğazı'nın denizel ekosistemi tanıtılarak, burada yaşayan canlıları da görebilme fırsatı sağlanacaktır.

06. 07. 2021 14: 04

Kaynak: Habermetre

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