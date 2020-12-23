Karın yağışını kutlayan Bella Hadid, giydiği kombinin fiyatıyla ağızları açık bıraktı

Dünyaca ünlü model Bella Hadid, karın yağışını kutlamak için üzerinde "Seks" yazılı bir pantolon giydi. Modelin pantolonun değeri 115 bin TL ceketi ise 76 bin TL.

Filistin asıllı ABD'li model Bella Hadid, yılın ilk karını hayli lüks ve pahalı tarzıyla kutladı. Yaptığı her paylaşımıyla gündem olan 24 yaşındaki ismin tercih ettiği ceket ve pantolon fiyatıyla dikkat çekti.

190 BİN TL'LİK KOMBİN

Page Six'in haberine göre, Hadid, üzerinde sarı ve siyah renklerle "seks" kelimesinin işlendiği ünlü bir markanın özel koleksiyonuna ait beyaz pantolonu dikkat çekti. Her bir ürünün tek örneğinin bulunduğu koleksiyondaki parçaların fiyatıysa dudak uçuklatıyor. Koleksiyonda yer alan pantolonların fiyatı 15 bin dolar (yaklaşık 115 bin TL) civarında alıcı bulurken; Hadid'in giydiği deri ceket 10 bin dolara (yaklaşık 76 bin TL) satılıyor.