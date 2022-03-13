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Karın ardından yollarda hafta sonu sessizliği

İhlas Haber Ajansı - Halit Arslan - Güncel
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Karın ardından yollarda hafta sonu sessizliği Pendik D-100 karayolunda boş kalan yollar havadan görüntülendi İstanbul trafiği yüzde 15' düştü İstanbul'da kar yağışı nedeniyle araçlarını kullanmayan vatandaşların toplu taşıma araçlarına yönelmesiyle yollar, boş kaldı.

PENDİK, İSTANBUL (İHA) - Karın ardından yollarda hafta sonu sessizliği

Pendik D-100 karayolunda boş kalan yollar havadan görüntülendi

İstanbul trafiği yüzde 15' düştü

İSTANBUL - İstanbul'da kar yağışı nedeniyle araçlarını kullanmayan vatandaşların toplu taşıma araçlarına yönelmesiyle yollar, boş kaldı. İBB trafik verilerine göre İstanbul trafiği 08.30 sıralarında yüzde 15 olarak ölçüldü. Pendik D-100 karayolunda boş kalan yollar havadan görüntülendi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılarının ardından dün itibariyle İstanbul'da etkisini arttıran kar yağışı ile birlikte yetkililerin uyarılarını dikkate alan vatandaşlar, araçlarıyla trafiğe çıkmak yerine toplu taşıma araçlarını kullanınca, megakentin trafiği boş kaldı. İBB trafik verilerine göre trafiği 08.30 sıralarında yüzde 15 olduğu belirlendi. İşe gitmek için uyanan vatandaşların kar yağışı altında halk otobüsü beklediği görüldü.

Öte yandan Pendik D-100 karayolunda boş kalan yollar havadan dron ile görüntülendi.

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Karın ardından yollarda hafta sonu sessizliği

Karın ardından yollarda hafta sonu sessizliği

Karın ardından yollarda hafta sonu sessizliği

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İhlas Haber Ajansı / Halit Arslan - Güncel

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