Karın ağrısı nasıl geçer? Karın ağrısına ne iyi gelir? Şiddetli karın ağrısının çözümleri ve ağrıyı geçirecek şeyler?

Bir çok nedene bağlı olarak genç, yaşlı herkesin başına gelen rahatsızlıklardan birisidir karın ağrısı. Karnı ağrıyan çoğu insan, doktora gitmekten kaçınmakta. Karın ağrısının nasıl geçtiğini araştıran vatandaşlarımız karın ağrısı nasıl geçer? diye araştırmakta. Peki, Karın ağrısı nasıl geçer? Karın ağrısına ne iyi gelir? Şiddetli karın ağrısının çözümleri ve ağrıyı geçirecek şeyler nelerdir?

Göğüs ve kasık arasında, karın boşluğunda yer alan organlardan kaynaklı olarak görülen ağrılar karın ağrısı olarak tanımlanmaktadır. Karın ağrıları hafif ya da şiddetli bir şekilde görülebilmektedir. Akut veya kronik karın ağrıları da karın ağrısı türlerindendir. Sindirim sorunlarının sebep olduğu karın ağrıları tıbbi müdahale olmaksızın kendiliğinden düzelebilmektedir. Şiddetli karın ağrılarında ise mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Peki, Karın ağrısı nasıl geçer? Karın ağrısına ne iyi gelir? Şiddetli karın ağrısının çözümleri ve ağrıyı geçirecek şeyler nelerdir? İşte detaylar haberimizde...

KARIN AĞRISI NASIL GEÇER?

Şiddetli karın ağrılarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Hafif karın ağrılarında ise önerilen doğal tedavi yöntemleri bulunmaktadır. Bu doğal tedavi yöntemleri arasında bazı bitkisel tedavi yöntemlerinin karın ağrılarına iyi geldiği gözlemlenmekte olup bu yöntemler bazı uzmanlar tarafından da önerilmektedir. Bu yöntemlerden bazıları:

Ballı su yöntemi: Bal, bağırsak hareketlerini hızlandırıcı bir etki gösterir. Sindirim problemlerinden doğan karın ağrılarına iyi gelmektedir. Bal ve ılık su karışımı, bağırsak sistemini harekete geçirmekte ve karın ağrısının kısa sürede geçmesine yardımcı olmaktadır. Uygulamada bir çorba kaşığı bal, bir bardak sıcak su ile iyice karıştırılır. Ballı ılık su, günde 2 kez gece yatmadan önce ve sabah uyandıktan sonra tüketilebilmektedir.

Papatya çayı yöntemi: Papatya çayı, sindirim sistemindeki kasları gevşetir. Böylece karın ağrısının hafiflemesine yardımcı olur. Kaynamış suyun içine 1-2 çay kaşığı kurutulan papatya atılır. 10-15 dakika demlemeye bırakılır. Demleme sonrasında papatya çayı süzülerek içilmelidir.

Keten tohumu yöntemi: Demir, magnezyum, omega-3 yağ asitleri, kalsiyum ve vitaminler içeren keten tohumu ayrıca çok miktarda lifte yapısında ihtiva eder. Bu özellikleri ile kabızlık ve karın ağrısının önüne geçmektedir. Uygulaması ise bir yemek kaşığı keten tohumu bir bardak suyun içinde 2-3 saat bekletilir. Yatmadan önce içilmesi tavsiye edilmektedir.

Yoğurt: Sindirime faydalı ve içeriğindeki probiyotikler sayesinde bağırsak astarını sağlıklı tutan besinlerin başında yoğurt gelmektedir. Yoğurdun karın ağrısına iyi geldiği ve karın ağrısının geçmesinde etkili olduğu bilinmektedir. Yoğurdun düzenli olarak tüketilmesi karın ağrısını ve kabızlık kaynaklı şişkinliği önlemektedir.

KARIN AĞRISI NASIL GEÇER?

Hafif karın ağrıları, çoğu zaman kendiliğinden geçebilmektedir. Şiddetli ve dayanılamayacak derecede hissedilen karın ağrılarında vakit kaybetmeden doktora başvurulmalıdır. Doktora başvurulması gereken durumlar; travma, göğüste ortaya çıkan basınç ya da ağrı, şiddetli ağrı, kalıcı bulantı, nefes darlığı, deride sararma, gözlerde sararma, karında şişlik belirtilerinin yaşandığı hallerdir.

Karın ağrısının tedavisi için ilk önce karın ağrısının nedeni muayene ve tetkikler ile doğru bir şekilde tespit edilmelidir. Teşhis akabinde en doğru tedavi yöntemlerine başvurulmaktadır. Reflü, enflamasyon ya da ülser ilaçla; enfeksiyonlar antibiyotiklerle, çeşitli yiyecek ve içeceklerin sebep olduğu karın ağrıları ise şahsi davranış değişiklikleri ile tedavi edilmektedir. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Fıtık ve apandisit gibi rahatsızlıklarda kan, dışkı ve idrar örnekleri tıbbi tedavi kapsamında alınmakta, gerekli görülmesi halinde endoskopi ve BT taraması gibi tanısal testler de yapılmaktadır. Bu testlerin sonucuna göre uzman doktorlar tarafından cerrahi müdahaleye karar verilebilmektedir.

ŞİDDETLİ KARIN AĞRISINI GEÇİREN ÇÖZÜMLER

-Bağırsak hareketlerini engellememek ve tuvalete çıkmak

-Karın ve ayaklara sıcak su torbası yerleştirmek

-Sıcak bir duş ve banyo yapmak

-Karına dairesel hareketler ile masaj yapmak

-Uyuyarak dinlenmek

-Kolay sindirilebilir yiyecekler yemek

-Asitli içeceklerden uzak durmak

-Esneme hareketleri yapmak

Şiddetli karın ağrısı kolona kan akışının kesilmesi, safra kanalının tıkanması, mide kanaması, apandisit ve böbrek taşı sebebi ile acil ameliyat gerektiren durumların habercisi olabileceğinden gecikmeden en yakın sağlık kuruluşuna gidilmesi gerekir.

KARIN AĞRISI NEDİR, NASIL TEŞHİS EDİLİR?

Altı saat içinde birden bire başlayan karın ağrısı ile kendini gösteren karın hastalığı, akut karın ağrısı olarak tanımlanır. Bağırsakta olan iltihabi bir olay ise kendisini iştahsızlık, bulantı ve kusma gibi belirtilerle gösterir. Ani başlayan karın ağrısı olan her hasta detaylı bir şekilde ele alınmalıdır. Bir haftayı aşan bir süredir karın ağrısı olan hastada 'akut karın' tablosu düşünülmez, ancak bu durum bir hekim tarafından incelenmelidir.

KARIN AĞRISI BELİRTİLERİ

- Şişkinlik, gaz, geğirme

- Yemekten sonra mide ekşimesi, bulantı-kusma, hastalık hissi, hazımsızlık

- Kabızlık, ishal, kilo kaybı

- Ateş, üşüme, titreme, gece terlemeleri

- Kas-eklem ağrıları

- Bağırsak kaslarının kasılmaları nedeniyle kramp dalgaları

KARIN AĞRISININ NEDENLERİ NELERDİR?

Karnın değişik bölgelerindeki ağrılar, o bölgeye has organların hastalıklarının belirtisi olabiliyor. Mide ve bağırsak bozuklukları, böbrek taşları, kadın ve erkek üreme organlarının hastalıkları, şeker hastalığı, böbrek üstü bezi hastalıkları, kadınlarda adet sancıları, bazı kan hastalıkları, kurşun ve morfin gibi maddelerin zehirlenmeleri ve zona gibi hastalıklar nedeni ile karın ağrısı oluşabiliyor. Sadece karın boşluğundaki organlar değil, akciğer iltihapları, kalp krizleri ve kaburga kırıkları karın ağrısı yaratabiliyor.

KARIN AĞRISININ TEDAVİ YOLLARI NELERDİR?

Karın ağrısı şikayetinin altında farklı sebepler olabileceği için bilinçsiz bir şekilde ilaç almamak gerekiyor. Ancak yemek sonrasında gelişen, hafif şiddetteki karın ağrılarında hafif buzlu su içilmesi, tost yenmesi, elma suyu içilmesi veya muz yenmesi öneriliyor.

Dikkat edilmesi gereken en önemli nokta ise şudur: Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

"Karın ağrısının nedeni kesin olarak bilinmiyorsa ve daha önceden bir hekim tarafından tanısı konulmamışsa, ağrı kesici ilaç almamakta yarar vardır."

BUNLAR VARSA ACİL DOKTORA BAŞVURUN!

-Şiddetli, tekrarlayıcı, artan ve devamlı karakterde ağrılar

-Ağrı ile nefesin kesilmesi, baygınlık hissi, kanama, kusma ve yüksek ateş olması

-Karın ağrısının göğse, boyuna ve omuza yayılması

-Dışkıda kan görülmesi

-Karında gerginlik ve şişme olması

-Bu araştırmalar sırasında hekimin deneyimi, görgü ve bilgisi büyük önem taşımaktadır.

Tedavi tamamen saptanan soruna göre düzenlenir. İdrar yolunda taş belirlenmesi halinde ön planda ilaçlarla tedavi planlanırken, apandisit sorunu gibi cerrahi bir sorun saptanması halinde acil ameliyat önerilmektedir.