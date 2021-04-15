"Karım beni dövüyor" diyerek Esra Erol'dan yardım isteyen Muammer Güzel'in beklediği yardım eli Tanzanya'dan geldi
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"Karım beni dövüyor" diyerek Esra Erol'dan yardım isteyen Muammer Güzel'in beklediği yardım eli Tanzanya'dan geldi

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin
'Karım beni dövüyor' diyerek Esra Erol'dan yardım isteyen Muammer Güzel'in beklediği yardım eli Tanzanya'dan geldi

Eşinden boşanmak için Esra Erol'dan yardım isteyen Muammer Bey'in "Eşimden dayak yemekten bıktım" sözleri programa damga vurmuştu. Eşiyle boşanmak isteyen Muammer Bey'in borçları olduğunu duyan Tanzanya'da yaşayan bir vatandaş ekibe ulaşarak tüm borçları üstlendiğini söyledi.

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Ordu'da yaşayan Muammer Güzel isimli vatandaş, kendisine şiddet uygulayan eşi Gülhan Güzel'in evden kaçtığını söyleyerek Esra Erol'dan yardım istedi. Eşinden boşanmak için programa çıkan Muammer Güzel'in çevresi tarafından çok sevildiği ancak 15 bin TL'ye yakın borcu olduğu ortaya çıktı.

ŞİDDET GÖRDÜĞÜ EŞİNDEN BOŞANACAK

Muammer Güzel'in yanından kaçan Gülhan Güzel'in eski sevgilisi Sezai Bey'e kaçtığı öğrenildi. Günlerce yayına çıkan Gülhan Güzel, kaçtığı Sezai'nin hırsızlık suçundan hapse girdiğini ve kadın ticareti yapmakla suçlandığını öğrenince büyük bir yıkım yaşadı. Önce eşi Muammer Güzel'e geri dönmek isteyen Gülhan Güzel, geçtiğimiz gün yayına yeniden çıkarak "Para konusunda Muammer iyi ama ben Sezai'nin yanında mutluyum" diyerek kararından vazgeçti. Karşılıklı anlaşan çift, anlaşmalı olarak boşanacak.

TÜM BORCUNU KAPATTI

Esra Erol'un dün yayınlanan bölümünde ise güzel bir olay yaşandı. Borçları olduğu için zor durumda olduğunu anlatan Muammer Güzel'e müjdeli haber Tanzanya'dan geldi. "Kalbi güzel bir insan. Borç içinde kalbinin bozulmasını istemem. Zor oyunu bozar derler. Muammer Güzel hiç bozulmasın inşallah" diyen bir izleyici, bu seneki zekatını Muammer Güzel'e vereceğini ve 15 bin TL'lik borcunu kapatacağını söyledi.

'Karım beni dövüyor' diyerek Esra Erol'dan yardım isteyen Muammer Güzel'in beklediği yardım eli Tanzanya'dan geldi
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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