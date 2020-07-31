Karısının kendisini belediye başkanıyla aldattığını iddia eden adamın evli başka bir kadınla ortak bilekliği ve tabağı da ortaya çıktı
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Karısının kendisini belediye başkanıyla aldattığını iddia eden adamın evli başka bir kadınla ortak bilekliği ve tabağı da ortaya çıktı

Antalya'nın Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk ile eşi Sümeyra Tilki'nin "yasak aşk" yaşadığını ileri süren Ahmet Tilki'nin evli bir kadınla fotoğraflarından sonra isimlerinin yazılı olduğu bileklik ve tabak da ortaya çıktı.

Karısının kendisini belediye başkanıyla aldattığını iddia eden adamın evli başka bir kadınla ortak bilekliği ve tabağı da ortaya çıktı
31.07.2020 15:08 | Son Güncelleme: 31.07.2020 16:05

Antalya'nın Elmalı Belediye Başkanı İYİ Partili Halil Öztürk ile eşi Sümeyra Tilki'nin (31) "yasak aşk" yaşadığını ileri süren Ahmet Tilki'nin (38), evli bir kadınla fotoğrafları ortaya çıktı. Sümeyra Tilki, Ahmet Tilki'nin o fotoğrafların evlenmeden önce çekildiğine yönelik iddiasına, "Bu fotoğrafları ortak yaşadığımız evde buldum. 3 adet cep telefonuyla beraber. Ayrıca bu kadınla da telefon konuşmaları var, dokümanlar mevcut" cevabı verdi. Ahmet Tilki'nin ilişki yaşadığı evli kadınla isimlerinin yazılı olduğu bileklik ve tabağın olduğunu söyledi.

Elmalı ilçesinde yaşayan Ahmet Tilki'nin, eşi Sümeyra Tilki ile Belediye Başkanı Halil Öztürk'ün "yasak aşk" yaşadığına ilişkin iddialarıyla ilgili olayda, yeni gelişme yaşandı. Asıl aldatılan kişinin kendisi olduğunu öne süren Sümeyra Tilki, Ahmet Tilki'nin başka bir kadınla fotoğrafını paylaştı.

"HER ŞEYİN NEDENİ BU"

Sümeyra Tilki, Ahmet Tilki'nin bu evli kadınla çektirdiği fotoğrafın her şeyin nedeni olduğunu iddia ederek, "Kendisi benimle evliyken evli bir kadınla ilişki yaşıyordu. Ben bunu öğrenince deliye döndü. Zaten fotoğraflar ortada. Herkese ahlak dersi veriyor ama evli, çocuklu bir kadınla birlikte olmaktan da geri durmuyor" dedi.

Karısının kendisini belediye başkanıyla aldattığını iddia eden adamın evli başka bir kadınla ilişkisi olduğu öne sürülüyor

"TELEFON KAYITLARI DA VAR"

Ahmet Tilki'nin o kadınla fotoğraflarının yanı sıra telefon kayıtlarının da olduğunu aktaran Sümeyra Tilki, "Bu belgeleri boşanma davamda delil olarak sunacaktım. Ama artık ipin ucu kaçtı. Herkes kendisinin nasıl bir insan olduğunu görsün. Mahkemede fotoğraf, ses kayıtları ve benle evliyken o kadınla yaptığı yazışmaları delil olarak sunacağım" diye konuştu.

"3 TELEFONLA RESİMLERİ SAKLAMIŞ"

Ahmet Tilki'nin, fotoğrafın 2015-2016 yılına ait olduğu sözlerine yanıt veren Sümeyra Tilki, "Eski bir ilişki ise neden halen benimle birlikte yaşadığı evde 3 adet cep telefonu ve bu resimleri saklamış? Ayrıca bu kadınla da telefon konuşmaları var, dokümanlar mevcut. Kendisi de çok iyi biliyor" dedi.

Karısının kendisini belediye başkanıyla aldattığını iddia eden adamın evli başka bir kadınla ilişkisi olduğu öne sürülüyor

"KİMSEDEN PARA ALMADIM"

Öncesinde ilçe jandarma komutanı ile nişanlandığına yönelik eşinin açıklamalarına da yanıt veren Sümeyra Tilki, şöyle konuştu: "Bu nasıl bir ahlaksızlık. Benim geçmişteki ilişkilerim kimseyi ilgilendirmez. Geçmiş ilişkilerimin basına yansıtılması büyük terbiyesizlik. Ayrıca bahsi geçen kişiyle nişanlılığımız kötü bir şekilde bitmedi. Ortak almış olduğumuz medenice bir kararla bitti. Kendisine halen sonsuz saygı duyarım. Evlenmeden önceki hiçbir özelim hakkında ne Ahmet Tilki'ye ne de arkasındaki zavallılara hesap verecek en son kişiyim. Bu kadar seviyesiz duruma düşebileceklerine şaşırmadım. 'Kirli ilişkiyi örtmek için Halil Öztürk, Sümeyra ve babasını parayla yanına çekti' demiş. 'Namusumu, şerefimi parayla satacak kadar şerefsiz değilim' demiş. Halen resmi nikahlı olduğu eşini bu denli çirkin bir oyunla medyanın karşısına çıkaran adamın namus ve şeref seviyesini sorgulamak gerek. Allah'a şükür ki ne babamın ne de benim paraya ihtiyacımız var, bilenler bilir. Kimseden para almadım. Ahmet Tilki gibi rezil bir vaziyette kamera karşısına geçip tilkice hareketlerle duygu sömürüsü yapmadık. Asıl paraya ihtiyacı olan, kendini acındıran ve 'acaba birileri bana iş verir mi' diye yüzünü tanıtmak isteyen bir zavallı. Kınıyor ve gülüyorum."

Karısının kendisini belediye başkanıyla aldattığını iddia eden adamın evli başka bir kadınla ilişkisi olduğu öne sürülüyor

İSİMLERİ BİLEKLİK VE TABAKTA

Sümeyra Tilki, eşinin adı ve birlikte olduğunu iddia ettiği kadının isimlerinin yer aldığı bir bileklikle porselen tabağın fotoğraflarını da paylaştı. Kaligrafiyle isimlerin yazılı olduğu tabaktaki "Seni çok seviyorum" ibaresi dikkati çekti.

Karısının kendisini belediye başkanıyla aldattığını iddia eden adamın evli başka bir kadınla ilişkisi olduğu öne sürülüyor

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (1)
ZEYNEP ERGÜL: Zengin aşık olur gönlünü kaptırdı derler fakir aşık olur karnını doyuramıyon ne aşkıymış derler Müge apla
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