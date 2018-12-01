Muğla'nın Milas ilçesinde, Karia uygarlığına ait araştırmalarla ilgili bildirilerin sunulduğu "Karia Arkeolojisi: Güncel Kazı ve Araştırmalar Sempozyumu" sona erdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Milas Müze Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen sempozyumda 57 bildirinin sunumu yapıldı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı ve sempozyum düzenleme kurulu üyesi Prof. Dr. Adnan Diler, yaptığı açıklamada, sempozyumun Karia hakkındaki soru işaretlerinin çözümüne büyük katkı sunduğunu söyledi.

Karia'nın arkeoloji bakımından önemli bir yere sahip olduğu ve ilçede elde edilen arkeolojik bulguların ezberleri bozduğuna dikkati çeken Diler, şunları kaydetti:

"Milas'ta gün yüzüne çıkan bazı kültürel değerler ve bulgular günümüzden 7 bin yıl önceye tarihleniyor. Milas Müzesi'nin kent merkezinde yaptığı kazılar, yoğun bir arkeolojik malzeme vermiştir. Bu malzeme arkeolojideki ezberi de bozmuştur. Çünkü bu malzeme zamanımızdan 5 bin yıl eskiye gidiyor. Hatta İncirliin Mağarası'nda ele geçen malzeme, Geç Kalkolitik Dönem'e yani zamanımızdan 7 bin yıl eskiye gidiyor. Ayrıca kömür havzalarında yapılan kurtarma kazılarında Karia'da pek çok bilinmeyene ışık tutacak malzeme ele geçmiştir. Bu malzeme, Karyalıların kimliklerini ve komşularıyla ilgili sorunları aydınlatabilmektedir. Bütün bu yoğun çalışmalardan elde edilen bilgiler, Mylasa ve yakın çevresinde yapılan araştırmalar, Karia ile ilgili sorunların çözümünde anahtar işlevi görecektir."

Diler, sempozyumda sunulan bildirilerin yakın dönemde yayına verileceğini, arkeolojinin yan dalları olan antropoloji, arkeometri, DNA ve metal analizlerinin de Karia arkeolojisindeki sorunların çözümüne çok büyük katkı sağlayacağına inandığını ifade etti.