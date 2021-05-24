Karı kocayı trafik kazası ayırdı
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Karı kocayı trafik kazası ayırdı

Karı kocayı trafik kazası ayırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ'da karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı çifte tır çarptı.

Elazığ'da karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı çifte tır çarptı. 58 yaşındaki kadın olay yerinde hayatını kaybederken, eşi ise yaralandı.

Olay, Elazığ- Malatya Karayolu 36. kilometresi Yalın Damlar Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da yaşayan ziyaret için köyüne gelen 3 çocuk sahibi Mikail ve Emine Bay çiftine, minibüsten inip karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı sırada S.D. idaresindeki 23 HP 993 plakalı tır çarptı. Kazada, 58 yaşındaki Emine Bay olay yerinde hayatını kaybederken eşi ise hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Güvenlik güçleri, olay yerine güvenlik şeridi çekerek inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından kadının cansız bedeni, Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çiften geriye yola savrulan el valizi ve kadının ayakkabıları kaldı.

Tır sürücüsü ise gözaltına alındı. - ELAZIĞ

Karı kocayı trafik kazası ayırdı
Karı kocayı trafik kazası ayırdı
Karı kocayı trafik kazası ayırdı
Karı kocayı trafik kazası ayırdı
Karı kocayı trafik kazası ayırdı
Karı kocayı trafik kazası ayırdı
Karı kocayı trafik kazası ayırdı
Karı kocayı trafik kazası ayırdı
Karı kocayı trafik kazası ayırdı
Karı kocayı trafik kazası ayırdı
Karı kocayı trafik kazası ayırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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