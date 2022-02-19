Evlerini hızlıca satmak isteyen karı koca, ilan sitesine çıplak pozlarını koydu

Yeni Zelanda'da ikamet eden ve tur rehberliği yapan Lawrence Simpson da koronavirüs salgınından nasibini alanlar arasında yer aldı. Simpson, pandemi nedeniyle işlerinin bozulmasından sonra evini satışa çıkarmaya karar verdi. Satış ilanı için ise sıra dışı bir yöntem seçti.

KARI KOCA ÇIPLAK POZ VERDİLER

Queenstown'daki kır evini daha kısa sürede satmak isteyen Simpson, Trade Me' adlı sitedeki ilan için evin önünde karısıyla birlikte çıplak poz verdi. İlan sosyal medyanın gündemine oturdu.

2 MİLYON 880 BİN TL İSTİYOR

"Buzul manzaralı kaçış alanı" olarak tanımlanan evin özelliklerine dair bilgilerde ilanda yer aldı. Okula 1, kafe ve barlara 3 kilometre uzaklıktaki evin fiyatı ise 315 bin Yeni Zelanda doları (2 milyon 880 bin TL) olarak açıklandı. Evin içinde güneş enerjisi ve yağmur suyunu dönüştüren alanlar olduğu da açıklandı.

"İLAN ÇOK İLGİ ÇEKTİ"

Yerel haber sitesi Stuff'a konuşan Simpson, "İlanı verdiğimizden beri bir hayli ilgi çekti. Christchurch'te yaşayan ve tatil için ev arayanlar da aradı, çıplak çiftin de evle satılıp satılmadığını soranlar da! Elbette çift dahil değil" dedi.

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