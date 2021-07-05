Karı koca sahte içki kurbanı oldu

HABER

SON DAKİKA

MAGAZİN

SPOR

EKONOMİ

İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karı koca sahte içki kurbanı oldu

Karı koca sahte içki kurbanı oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen ve toplamda 9 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan sahte içki zehirlenmesinde hayatını kaybedenlerden biri olan Levent Engin (46) son yolculuğuna uğurlandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen ve toplamda 9 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan sahte içki zehirlenmesinde hayatını kaybedenlerden biri olan Levent Engin (46) son yolculuğuna uğurlandı. Engin'in eşi Nurcihan Engin de önceki günlerde aynı nedenden ötürü hayatını kaybetmişti.

24 Haziran 2021 tarihinde 4 kişinin zehirlenme şüphesi ile Çorlu Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne başvurması ile ortaya çıkan ve şimdiye kadar biri yabancı uyruklu toplam 9 kişinin hayatını kaybettiği sahte içki olayında aynı nedenle eşini de kaybeden Levent Engin son yolculuğuna uğurlandı.

Levent Engin'in cenazesi öğle namazını müteakip Çorlu Merkez (Otogar) Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası ikamet ettiği Havuzlar Mahallesi'ndeki mezarlığına defnedildi.

Levent Engin'in eşi Nurcihan Engin de geçtiğimiz gün sahte içki zehirlenmesi nedeniyle tedavi gördüğü Çorlu Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirmiş ve Havuzlar Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

24 Haziran 2021 günü ortaya çıkan sahte içki zehirlenmesi nedeniyle şimdiye kadar toplamda 25 kişi Çorlu Devlet Hastanesi'ne müracaatta bulunmuş bu kişilerden 9'u hayatını kaybetmişti. Yoğun bakım ünitesinde 9 kişinin ise tedavisi sürüyor. - TEKİRDAĞ

Namaz vakitlerini görüntülemek için tıklayın

Karı koca sahte içki kurbanı oldu
Karı koca sahte içki kurbanı oldu
Karı koca sahte içki kurbanı oldu
Karı koca sahte içki kurbanı oldu
Karı koca sahte içki kurbanı oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Mustafa Varank Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Burak Özçivit İbrahim Selim
Spor Diego Arda Turan Salih Uçan Sergen Yalçın Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Karı koca sahte içki kurbanı oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.7.2021 15:14:59. #1.16#

title