Kargu-2 teknik özellikleri nedir? KARGU açılımı ne, ne zaman üretildi, hangi ülkelere satılacak, ne kadar?
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Kargu-2 teknik özellikleri nedir? KARGU açılımı ne, ne zaman üretildi, hangi ülkelere satılacak, ne kadar?

Kargu-2 teknik özellikleri nedir? KARGU açılımı ne, ne zaman üretildi, hangi ülkelere satılacak, ne kadar?
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Kargu 2 (Döner Kanatlı Vurucu İHA) teknik özellikleri nelerdir merak ediliyor. Türkiye'nin son yıllarda ürettiği milli ve yerli silah sistemleri, dünyada ses getirmeye devam ediyor. Son üretilen sistemlerden birisi de Kargu-2 oldu. Peki, Kargu 2 nedir, ne demek? Kargu 2 özellikleri nelerdir? İşte detaylar...

Türkiye'nin ürettiği Kargu-2 isimli kamikaze İHA'lar, Amerika'nın ünlü dergisi Foreign Policy'ye konu oldu. Arnold Schwarzeneger'in "Terminatör" filmlerine benzetilen Kargu-2 hava aracıyla ilgili haberi dergi "Uçan katil robotlar gerçek oldu, şimdi ne yapacağız?" başlığıyla verdi. Peki, Kargu-2 teknik özellikleri nedir? KARGU Döner Kanatlı Vurucu İHA ne zaman üretildi, hangi ülkelere satılacak?

KARGU NEDİR?

KARGU® asimetrik harp veya anti-terör alanlarında kullanılmak üzere tek er tarafından taşınabilen, otonom veya uzaktan kumanda ile çalışabilen, döner kanatlı milli vurucu İHA çözümüdür.

KARGU® platform üzerinde gömülü ve gerçek zamanlı özgün görüntü işleme ve derin öğrenme algoritmalarıyla sabit veya hareketli hede?ere karşı etkin olarak kullanılabilmektedir.

Sistem; "Vurucu Döner Kanatlı İHA (VİHA)" ve "Yer Kontrol Ünitesi" bileşenlerinden oluşmaktadır.

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde yer alan KARGU® asimetrik terör operasyonlarında ve asimetrik savaşlarda, özellikle tehdit açısından riskli bölgelere askerlerin girmeden, o bölgedeki tehditleri algılayıp bertaraf etmelerini sağlamakta ve sahadaki erler tarafından kolaylıkla kullanılabilmektedir.

KARGU ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Kargu'nun kabiliyetleri ve yetkinlikleri şu şekilde:

- Gündüz ve gece etkin operasyon

- Tali zararları en az olacak şekilde otonom hassas vuruş

- Farklı mühimmat seçenekleri

- Hareketli hede?erde hedefe yönelim

- Yüksek performanslı seyrüsefer ve kontrol algoritmaları

- Tek er tarafından kullanılabilme

- Görevi terk veya kendini imha kabiliyetleri

- Gelişmiş ve özgün elektronik mühimmat emniyeti, kurma ve ateşleme

- Ayarlanabilen irtifada imha

- Özgün milli gömülü donanım ve yazılım

- Görüntü işleme tabanlı kontrol uygulamaları

- Gömülü ve gerçek zamanlı nesne tespit, teşhis, takip ve sını?andırma

- Kullanım öncesi mühimmat yükleme imkânı

- 10x optik yakınlaştırma

- 2 eksen stabilize özgün POD

- Kullanıcı dostu Yer Kontrol Yazılımı

Kargu teknik özellikleri nelerdir?

Menzil : 5,10 km

Görev Süresi : 30 dakika

Görev Irtifası : 500 metre

Azami Irtifa : 3.000 metre (MSL)

Harp Başlığı : 1.3 kg

Ölçüler : 707mm x 707mm x 404mm

Ağırlık : 7.060 gram

Sıcaklık : -20/ + 50 °C

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Kargu-2 teknik özellikleri nedir? KARGU açılımı ne, ne zaman üretildi, hangi ülkelere satılacak, ne kadar? - Haberler
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