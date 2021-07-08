Kargu-2 teknik özellikleri nedir? KARGU açılımı ne, ne zaman üretildi, hangi ülkelere satılacak, ne kadar?
Kargu 2 (Döner Kanatlı Vurucu İHA) teknik özellikleri nelerdir merak ediliyor. Türkiye'nin son yıllarda ürettiği milli ve yerli silah sistemleri, dünyada ses getirmeye devam ediyor. Son üretilen sistemlerden birisi de Kargu-2 oldu. Peki, Kargu 2 nedir, ne demek? Kargu 2 özellikleri nelerdir? İşte detaylar...
Türkiye'nin ürettiği Kargu-2 isimli kamikaze İHA'lar, Amerika'nın ünlü dergisi Foreign Policy'ye konu oldu. Arnold Schwarzeneger'in "Terminatör" filmlerine benzetilen Kargu-2 hava aracıyla ilgili haberi dergi "Uçan katil robotlar gerçek oldu, şimdi ne yapacağız?" başlığıyla verdi. Peki, Kargu-2 teknik özellikleri nedir? KARGU Döner Kanatlı Vurucu İHA ne zaman üretildi, hangi ülkelere satılacak?
KARGU NEDİR?
KARGU® asimetrik harp veya anti-terör alanlarında kullanılmak üzere tek er tarafından taşınabilen, otonom veya uzaktan kumanda ile çalışabilen, döner kanatlı milli vurucu İHA çözümüdür.
KARGU® platform üzerinde gömülü ve gerçek zamanlı özgün görüntü işleme ve derin öğrenme algoritmalarıyla sabit veya hareketli hede?ere karşı etkin olarak kullanılabilmektedir.
Sistem; "Vurucu Döner Kanatlı İHA (VİHA)" ve "Yer Kontrol Ünitesi" bileşenlerinden oluşmaktadır.
Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde yer alan KARGU® asimetrik terör operasyonlarında ve asimetrik savaşlarda, özellikle tehdit açısından riskli bölgelere askerlerin girmeden, o bölgedeki tehditleri algılayıp bertaraf etmelerini sağlamakta ve sahadaki erler tarafından kolaylıkla kullanılabilmektedir.
KARGU ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
Kargu'nun kabiliyetleri ve yetkinlikleri şu şekilde:
- Gündüz ve gece etkin operasyon
- Tali zararları en az olacak şekilde otonom hassas vuruş
- Farklı mühimmat seçenekleri
- Hareketli hede?erde hedefe yönelim
- Yüksek performanslı seyrüsefer ve kontrol algoritmaları
- Tek er tarafından kullanılabilme
- Görevi terk veya kendini imha kabiliyetleri
- Gelişmiş ve özgün elektronik mühimmat emniyeti, kurma ve ateşleme
- Ayarlanabilen irtifada imha
- Özgün milli gömülü donanım ve yazılım
- Görüntü işleme tabanlı kontrol uygulamaları
- Gömülü ve gerçek zamanlı nesne tespit, teşhis, takip ve sını?andırma
- Kullanım öncesi mühimmat yükleme imkânı
- 10x optik yakınlaştırma
- 2 eksen stabilize özgün POD
- Kullanıcı dostu Yer Kontrol Yazılımı
Kargu teknik özellikleri nelerdir?
Menzil : 5,10 km
Görev Süresi : 30 dakika
Görev Irtifası : 500 metre
Azami Irtifa : 3.000 metre (MSL)
Harp Başlığı : 1.3 kg
Ölçüler : 707mm x 707mm x 404mm
Ağırlık : 7.060 gram
Sıcaklık : -20/ + 50 °C