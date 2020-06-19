Kargoyla gelen ayakkabıdan uyuşturucu çıktı
Kütahya'da polis, aldığı ihbar üzerine baskın düzenlediği kargo şubesine gelen ayakkabıda esrar çıktı. Kargoyu almaya gelen şahıs ise gözaltına alındı.
19.06.2020 11:30 | Son Güncelleme: 19.06.2020 12:16
Kütahya'da narkotik polisleri, kargo yoluyla uyuşturucu gönderileceği ihbarı üzerine kargo şubesine baskın düzenledi. Kargoyu teslim alan şahıs, polis tarafından kıskıvrak yakalanırken kargoyla gelen ayakkabının içinden uyuşturucu madde çıktı.
Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente, kargoyla uyuşturucu gönderileceği ihbarı üzerine harekete geçti.
ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Hemen söz konusu kargo şirketinde tedbir alan polis ekipleri, kargoyu teslim alan M.Ö.'yü gözaltına aldı. Kargo paketindeki ayakkabının içerisinde esrar bulundu. İfadesi alınan M.Ö., 'uyuşturucu kullanmak' suçundan adli soruşturma başlatılarak, serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA