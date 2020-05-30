Kargo şirketleri çalışıyor mu? Kargolar çalışıyor mu? Sokağa çıkma yasağında kargolar çalışıyor mu? Kargo şirketleri 30 ve 31 Mayıs'ta çalışacak mı? Koronavirüs tedbirleri kapsamında büyük şehirlerimizde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Belirli meslek gruplarına muafiyet tanındı. Kargo şirketleri çalışıyor mu? Kargolar çalışıyor mu? Sokağa çıkma yasağında kargolar çalışıyor mu? Kargo şirketleri 30 ve 31 Mayıs'ta çalışacak mı?

İç İşleri Bakanlığı tarafından büyük şehirlerimizde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Hafta sonu iki gün sürecek yasakta insanların sokağa çıkması kısıtlandı ve sadece belirli meslek grupları çalışacak. Herkesin merak ettiği soru kargo şirketleri çalışacak mı oldu. Soruların yanıtlarınızı sizler için yazdık. Kargo şirketleri 30 ve 31 Mayıs tarihlerinde çalışacak mı? SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA KARGO ŞİRKETLERİ ÇALIŞIYOR MU? ARAS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ Açılış Saati: 08.00 Kapanış Saati: 18.00 Hafta sonu(Cumartesi) 08.00- 14.00 MNG KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ Açılış Saati: 08.30 Kapanış Saati:18.00 Hafta sonu (Cumartesi) 08.30- 15.30 KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU? PTT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ Açılış Saati: 08.30 Kapanış Saati: 17.00 Hafta sonu: PTT Kargo şubeleri hafta sonu hizmet vermemektedir. YURTİÇİ KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ Açılış Saati: 09.00 Kapanış Saati: 18.00 Hafta sonu (Cumartesi): 09.00-18.00 SÜRAT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ Batı İlleri AçılışKapanış Saati: 09.00 -18.30 Doğu İlleri Açılış Kapanış Saati: 08.30 - 18.00 Hafta sonu (Cumartesi): 08.30 - 14.00