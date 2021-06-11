Kargo şirketine 'altın ödül'

Türkiye'deki tüm marka ve ajansların sosyal medya performanslarının değerlendirildiği Social Media Awards Turkey 2021 kazananları belli oldu.

Türkiye'deki tüm marka ve ajansların sosyal medya performanslarının değerlendirildiği Social Media Awards Turkey 2021 kazananları belli oldu. 'Kargo Şirketleri' kategorisinde altın ödülü Yurtiçi Kargo'nun aldığı kaydedildi.

Sosyal medya ödülleri Social Media Awards Turkey 2021 kazananları belli oldu. Kazananlar 9 Haziran günü canlı olarak gerçekleştirilen online yayınla açıklandı. Bu sene beşincisi düzenlenen Social Media Awards Turkey 2021'de ödül kazananlar 1 Nisan 2020-1 Nisan 2021 tarihleri arasında aldıkları etkileşime göre belirlendi. Veri Ödülleri'ndeki sıralamada BoomSonar'ın 'Sosyal Medya Marka Endeksi' olan SocialBrands'ın 30'dan fazla veri kriteri kullanıldı. Sektörlere göre en başarılı markalar altın, gümüş ve bronz kategorilerinde ödüllendirildi.

KARGO ŞİRKETLERİ KATEGORİSİNDE ALTIN ÖDÜL YURTİÇİ KARGO'NUN

2021 yılının ilk 5 ayında Tech Brand Turkey, IDC CIO, Yıldız Teknik Üniversitesi İtibar Endeksi Türkiye'nin en itibarlı kargo markası gibi ödüllere layık görülen Yurtiçi Kargo'nun, Social Media Awards Ödüllerinde de altın ödülü kazandığı belirtildi.

Şirket adına ödülü, Ürün, Marka ve Müşteri Deneyimi Grup Müdürü Sezgin Akar aldı. Akar, ödülü alırken yaptığı konuşmada, "Müşteri deneyimine yaptığımız yatırımların karşılığını alabilmek bizi her zaman mutlu ediyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı