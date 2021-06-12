Kargaların saldırısında yaralanan baykuş koruma altında
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Kargaların saldırısında yaralanan baykuş koruma altında

Kargaların saldırısında yaralanan baykuş koruma altında
Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Haberler | Güncel

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kargaların saldırısında yaralanan baykuş, korumaya alındı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kargaların saldırısında yaralanan baykuş, korumaya alındı.

İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde kargaların saldırısına uğrayıp yaralanan baykuşa, çay bahçesi işleten Yaşar Güzel ile esnaf olan arkadaşı olan Ahmet Işık sahip çıktı. Yaralı baykuş, İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ne getirildi. Vücudunun çeşitli yerleri ile kanatlarında derin yaralar bulunan baykuş, tedavisinin ardından yeniden doğaya salınacak.


Kargaların saldırısında yaralanan baykuş koruma altında
Kargaların saldırısında yaralanan baykuş koruma altında

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz

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