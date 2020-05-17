Kargaların saldırdığı şahin otele sığındı
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Kargaların saldırdığı şahin otele sığındı

Kargaların saldırdığı şahin otele sığındı Yaralı şahinin imdadına otel sahibi koştu.

Kargaların saldırdığı şahin otele sığındı
17.05.2020 10:54 | Son Güncelleme: 17.05.2020 11:28

Kargaların saldırdığı şahin otele sığındı

Yaralı şahinin imdadına otel sahibi koştu... O anlar kamerada

İSTANBUL - Sultanahmet'te kargaların saldırısına uğrayan bir şahin otele sığındı. Şahinin kargalardan korktuğu anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedilirken, karga otel sahipleri tarafından koruma altına alındı.

Sultanahmet'te martıların ve kargaların saldırısına uğrayan şahin kendini ara sokaklara atarak saldırıdan kurtulmaya çalıştı. Saldırıdan kaçan şahin bir otelin yanına saklandı. Durumu fark eden otel sahibi ve çalışanlar yaralı şahini kurtarmak için seferber oldu. Mont ile üzerini kapatarak ve eldiven giyerek şahini yakalayan otel sahibi Cemil Çelik, daha sonra yaralı şahini otelin terasına çıkararak tekrar uçması için bırakmaya çalıştı. Kargaların tekrar saldırma ihtimaline karşılık yaralı şahin otel sahibi tarafından korumaya alındı. Sultanahmet semalarında ise yüzlerce kuş bir anda gökyüzünü kapladı. Öte yandan yaralı şahine su içirildi. Şahinin korktuğu anlar ve saldırmak için bekleyen onlarca karga ise cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

"Özgürlüğüne kavuşturmak isterken bir anda yüzlerce karga bize saldırdı"

Olayın yaşandığı anda orada bulunan otel yetkililerinden Rıza Ataş, "Bugün ilginç bir olay yaşadık. Otelin sahibi Cemil Bey ile sokakta dururken, kuşların şahin kovaladığına şahit olduk. Sokakta yüzlerce kuş şahine saldırmaya çalıştı. Biz o sırada otelde bulunuyorduk. O sırada şahin otelin camına çarparak düştü. Biz onu yerden aldık terasa çıkardık. Özgürlüğüne kavuşturmak isterken bir anda yüzlerce karga bize saldırdı. Şahin'i kendini savunamayacağını düşündüğümüz için bırakmadık. Yetkilileri arayıp haber vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Kargaların saldırdığı şahin otele sığındı

Kaynak: İHA

Manşet

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