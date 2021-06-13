Kargaları kaçırmak isterken herkesi korkuttu
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Kargaları kaçırmak isterken herkesi korkuttu

İhlas Haber Ajansı / Onur Erden - Haberler | Güncel

Kargaları kaçırmak isterken herkesi korkuttu Sivaslı vatandaşın kargaları kaçırmak için yaptığı bahçe korkuluğu gören herkesi korkuttu Sivaslı vatandaşın kargaları kaçırmak için yaptığı bahçe korkuluğu görenlerin dikkatini çekiyor.

Kargaları kaçırmak isterken herkesi korkuttu

Sivaslı vatandaşın kargaları kaçırmak için yaptığı bahçe korkuluğu gören herkesi korkuttu

SİVAS - Sivaslı vatandaşın kargaları kaçırmak için yaptığı bahçe korkuluğu görenlerin dikkatini çekiyor.

Sivaslı evli ve 2 çocuk babası Ahmet Özdemir, evinin bahçesine dadanan kargaları korkutmak için çözüm arayışına girdi. Bahçe korkuluğu yapmaya karar veren Özdemir, silecek motoru, boru parçaları ve cansız manken kafası gibi atık malzemeleri toplayarak kısa sürede korkuluğu yapmayı başardı. Diğer bahçe korkuluklardan farklı olarak sensörlü olan korkuluk, hareket eden bir şeyi fark etiği anda kafa ve elleri hareket etmeye başlıyor. Kargaları korkutmak için yapılan bahçe korkuluğu görüntüsüyle vatandaşları da ürkütüyor.

Korkan kargalar artık bahçeye uğramıyor

Elektrik ustası Ahmet Özdemir, yaptığı korkuluk sayesinde artık kargaların bahçeye gelmediğini ifade ederek, "Bahçeye kargalar dadanmıştı. Bende bir korkuluk yaptım ve bunu geliştirdim. Motor ve ışıklandırma takarak korkuluğu hareketli hale getirdim. Bahçeye şuan kargalar gelmiyor. Korkulukta güzel bir şekilde çalışıyor" dedi.

Kargaları kaçırmak isterken herkesi korkuttu
Kargaları kaçırmak isterken herkesi korkuttu
Kargaları kaçırmak isterken herkesi korkuttu
Kargaları kaçırmak isterken herkesi korkuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Onur Erden

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