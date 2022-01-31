Kargalar gerçekten sanıldığı kadar zeki hayvanlar mı? Yayınlanan son video tartışmaları bitirecek

Zeki olmalarıyla nam salan kargalarla ilgili daha önce birçok çarpıcı video yayınlandı. Yayınlanan bu videolar kargaların ne kadar zeki olduğu konusunda geniş kitleleri ikna etmeye yetti de artı bile...

OLAYI BAŞKA BİR BOYUTA TAŞIYAN VİDEO

Ancak sosyal medyada yiyecek arayışında olan bir karganın ağaç kovuğundaki kurtçuğu çıkartmak için yaptıkları olayı başka bir boyuta taşıdı. Gagasıyla tuttuğu ağaç parçasını kurtçuğun olduğu deliğe sokan karga, bir süre sonra amacına ulaşarak ağaç parçasını kurtçuğa batırıp onu sığındığı delikten çıkarmayı başardı. Sosyal medyada paylaşılan bu video kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi. Videoyu izleyenler karganın zekasına övgüler dizdi.

BÜTÜN KARGA TÜRLERİ BU KADAR ZEKİ DEĞİL

Kargalar; kuzgun ve saksağan gibi farklı türlerin de dahil olduğu Corvus cinsine dahil olup, kargagiller (Corvidae) familyasındandır. Bu familyada yaklaşık 120 farklı tür bulunur. Kargalar ve kuzgunlar bu familyanın en zeki türleridir. Kargaların ve kuzgunların beyinleri vücut büyüklüğüne göre kıyaslanınca diğer kuşlara göre daha büyüktür. Biyologlara göre kargaların zeka seviyesi, 7 yaşında bir çocuğunkine eşittir.