Kardeşlerin sünnet olma hayalini AK Parti gerçekleştirdi
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Kardeşlerin sünnet olma hayalini AK Parti gerçekleştirdi

Kardeşlerin sünnet olma hayalini AK Parti gerçekleştirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Amasya'nın Taşova ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı, maddi imkansızlar nedeniyle çocuklarını sünnet edemeyen ailenin isteklerini geri çevirmedi.

Amasya'nın Taşova ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı, maddi imkansızlar nedeniyle çocuklarını sünnet edemeyen ailenin isteklerini geri çevirmedi. Çocukların hayallerine kavuşması için ne gerekiyorsa yapan AK Parti Taşova İlçe Başkanlığı, iki çocuğun daha yüzünü güldürdü.

Taşova Belediye Başkanı'nın eşi Kevser Öztürk, AK Parti Taşova İlçe Başkanı Tekin Sobacı, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Dilek Algül, Taşova Devlet Hastanesi Müdürü İsa Akgül ve sağlık personeli, Taşova'ya bağlı Kızgüldüren köyünde yaşayan Berat Temur (9) ve Yakup Temur (5) kardeşlerin evine giderek sünnet olma hayalini gerçekleştirdi.

AK Parti Taşova İlçe Başkanı Tekin Sobacı, "Bugün önemli bir güne şahitlik ettik. Kızgüldüren köyünde Temur ailesinin çocuklarının sünnetlerini gerçekleştirdik. Belediye başkanımızın eşi hanımefendi burada, kadın kolları başkanımız, Fatma Hanım, hastane müdürümüz İsa Bey sağ olsunlar organize ettiler. Bizler de bugüne şahitlik etmek üzere burada bulunduk. Kardeşlerimizin Rabbim damatlığını göstersin inşallah" dedi.

Sünnet olan çocukların annesi Sabiha Temur, "Çocukları sünnet ettirmek istiyordum ama maddi durumumdan dolayı yapamadım. Hastaneyi aradık dediler ki 'pandemiden dolayı yapamıyoruz.' Allah razı olsun ilçe başkanımızın eşinden, onun yanına gittim. İlçe başkanımız sebep oldu. Allah razı olsun AK Partimizden" diye konuştu. - AMASYA

Kardeşlerin sünnet olma hayalini AK Parti gerçekleştirdi
Kardeşlerin sünnet olma hayalini AK Parti gerçekleştirdi
Kardeşlerin sünnet olma hayalini AK Parti gerçekleştirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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