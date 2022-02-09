Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kardeşlerim yeni bölümde ne olacak? Kardeşlerim 39. Bölüm fragmanı

Önemli isimlerin başrollerde olduğu Kardeşlerim dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir senaryoya sahip olan Kardeşlerim dizisinin yeni bölümü ne zaman? Kardeşlerim 39. fragmanı yayınlandı mı? Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı izle! Kardeşlerim 39. bölüm fragmanı izle!

KARDEŞLERİM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Eren ailesi fertleri, hafızasını kaybeden Şengül'e kim olduğunu hatırlatmaya çalışırken, bir yandan da evi geçindirebilmek için çareler ararlar. Suzan'daki sürpriz değişim, Akif'in gerilmesine neden olurken, Resul ile Ayla cephesinde beklenmedik gelişmeler yaşanır. Yeni bir işe başlayan Ömer, üzüleceği bir durumla karşılaşırken; herkes için gittikçe büyük bir tehdit haline gelen Tolga, Cemile'yi yeni kararlar almak durumunda bırakır. Okulun dönem sonu partisinde ise, tüm çocukları korku dolu bir gece beklemektedir.

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