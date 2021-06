Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı! Kardeşlerim 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kardeşlerim yeni sezonda ne olacak? Kardeşlerim 18. bölüm izle!

KARDEŞLERİM 19. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim' in heyecan dolu 18. Bölümünden(sezon finali) sonra seyirci, 19. bölüm için fragman arayışlarına başladı. Her hafta Cumartesi akşamı 20.00'de ekran karşısında olan Kardeşlerim' in 19. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayımlandığında haberimizde yer alacak. Takipte kalın!

KARDEŞLERİM SON BÖLÜMDE(SEZON FİNALİ) NELER OLDU?

"Umuda kelepçe vuramazsınız. Bizler umuda aşık çocuklarız…"

Orhan yaralanır ve hastaneye kaldırılır. Hayati tehlikeyi atlatır ancak çalışamayacak durumdadır. Şengül çaresiz soluğu Akif ve Nebahat 'de alır ama hayalini kurduğu desteği alamazken, üstüne ev sahibi Hilmi'nin kötü sürprizi tüm Eren ailesinin canını çok sıkar. Bütün çocuklar birbirine destek olmak için hepsi bir koldan iş aramaya başlar. Akif'in Erhan için kurnaz planı Kadir'i ve herkesi çok zor duruma düşürürken, hayat Kadir, Asiye, Ömer ve Emel için artık daha da zordur...

