Kardeşlerim Kadir neden öldü, neden diziden çıktı? Resmi açıklama geldi mi? Kardeşlerim Kadir geri dönecek mi?

Kadir öldü mü? Kardeşlerim Kadir neden öldü? Kardeşlerim Kadir diziden mi ayrılıyor? Kardeşlerim Kadir geri dönecek mi yoksa tamamen diziden çıktı mı? Kardeşlerim Kadir diziden kesin çıktı mı, hangi diziye geçecek? Kardeşlerim Kadir yeni projesi nedir?

KARDEŞLERİM KADİR ÖLDÜ MÜ?

Dizinin yayınlanan son fragmanında Kardeşlerim Kadir'in kaza yaptığı ve motosikletten düştüğü görülüyor.

Kardeşlerim dizisi yeni bölümünde Kadir kaza geçirmişti. Yoğun bakıma kaldırılan Kadir vefat etti ve diziden ayrıldı.

KARDEŞLERİM KADİR NEDEN VEFAT ETTİ? NEDEN DİZİDEN ÇIKTI?

Kardeşlerim Kadir son bölümde vefat etmişti ve diziden çıktı. Twitter Kardeşlerim sayfasından yapılan paylaşım şöyle:

"Kadir hayata gözlerini yumdu

#Kardeşlerim #SenÖlürsen

@atvcomtr"

Buna göre Kardeşlerim Kadir (Halit Özgür Sarı) diziden çıkmış oldu. Halit Özgür Sarı'nın yeni projesi olacak mı henüz bilinmiyor.

KARDEŞLERİM KADİR KİMDİR?

19 yaşında. Dürüst, çalışkan, mesafeli bir delikanlı. Kardeşlerinin hem anası hem babası. Anne ve babasından ona tek emanet kalan kardeşlerini en iyi şekilde yetiştirmeye çabalayıp geleceğe hazırlarken; onları her şeyden koruyup kollayan evin büyük abisi.

HALİT ÖZGÜR SARI KİMDİR?

Halit Özgür Sarı (d. 4 Ekim 1993, İstanbul) Türk oyuncu.

Halit Özgür Sarı, 4 Ekim 1993 tarihinde İstanbul'da doğdu ve liseyi bitirtikten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun oldu ve mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi aldı. Oyunculuk kariyerine 2018 yılında rol aldığı Diriliş Ertuğrul dizisiyle başladı. En son Kardeşlerim dizisinde "Kadir Eren" karakterini canlandırmıştır.

KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kadi, Akif'le yüzleşiyor

"Siz kardeş lafını altı harfe sığdırmışsınız, biz yere göğe sığdıramıyoruz!"

Babasının ölümüyle ilgili gerçekleri öğrenen Kadir, soluğu Akif'in kapısında alır. Büyük bir yüzleşme yaşayan ikiliyi izleyen Kaan, babasına yardımcı olmak için bir hamlede bulunur. Akif yaşananları örtbas etmeye çalışırken Nebahat çaresizce ona destek olur. Eren ailesini büyük bir şoka sokan bu yüzleşmenin sonucu herkes için yeni bir mücadelenin başlangıcı olacaktır.

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