Kardeşlerim full HD izle! Kardeşlerim canlı izle! Heyecanla beklenen Kardeşlerim yeni bölümü bugün ATV'de ekranlara geliyor. Kardeşlerim canlı izle! ATV Kardeşlerim 43. yeni bölüm canlı izle! Kardeşlerim yeni bölümde neler olacak? Kardeşlerim son bölümde neler oldu? Kardeşlerim fragman izle! Kardeşlerim yeni fragmanı yayınlandı mı? Kardeşlerim full izle!

KARDEŞLERİM CANLI İZLE!

KARDEŞLERİM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kardeşlerim dizisi her Cumartesi saat 20:00'da ATV ekranlarında seyircisi ile buluşuyor.

KARDEŞLERİM KONUSU NEDİR?

Kadir, Ömer, Asiye ve Emel… Birbirlerine sıkı sıkıya bağlı bu dört kardeş, yaşanan bir dizi talihsiz olayın ardından hem annelerini hem babalarını kaybederler. Koskoca dünyada artık birbirlerine tutunmak dışında başka yapabilecekleri hiçbir şey, tutabilecekleri hiçbir el kalmamıştır. Ta ki yaşananlara sebep olan Akif Atakul'un sahip olduğu kolejin kapıları ve dolayısıyla hayatları bu çocuklara açılana kadar… Zenginin ve yoksulun, suçlunun ve mağdurun yollarının kesiştiği bu yeni hayat, herkesi yeni birine dönüştürürken, Kadir ailesini ayakta tutmak, kardeşlerini korumak ve bir arada tutmak için elinden ne gerekiyorsa yapacaktır.

KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Bende bozuk vardı, sen neden kendini harcadın?"

Ömer çaresiz bir halde, para dolu çantayı alan Harika'nın peşine düşer. Gününü gün eden Harika'yı ise kötü bir sürpriz beklemektedir. Ataman Koleji'nde kız öğrenciler arasında ipler iyice gerilirken, Asiye ve Doruk cephesinde önemli gelişmeler yaşanır. Akif'in, Resul'e karşı yaptığı sinsi hamle, Resul'ü harekete geçirir. Asiye'nin içini rahatlatmak için çaba gösteren Doruk, hiç görmek istemeyeceği bir manzara karşısında büyük dehşete düşer.

KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜM İZLE! (LİNK)

KARDEŞLERİM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Öyle güzel gülüyorsun ki, ağlatmaya kıyamam…"

Ömer, ailesinden habersiz aldığı karar ile kardeşlerine sunacağı gelecek umuduyla heyecanlanırken, yaptığı jestler de herkesi şaşkına çevirir. Suzan'ın gönlünü yeniden kazanmak isteyen Akif, bu sefer farklı bir yola başvurur. Akif'in yeni duruşu, Nebahat ile arasındaki iplerin de iyice gerilmesine sebep olur. Ataman Koleji'nde sosyal aktiviteler tüm hızıyla devam ederken, Ömer yeni işinin getirdiği sorumluluklarla beraber, hiç beklenmedik bir durumla karşı karşıya kalır.

KARDEŞLERİM OYUNCU KADROSU

Celil Nalçakan - Akif Atakul

Halit Özgür Sarı - Kadir Eren

Ahu Yağtu - Suzan Manyaslı

Cüneyt Mete - Orhan Eren

Fadik Sevin Atasoy - Şengül Eren

Su Burcu Yazgı Coşkun - Asiye Eren

Yiğit Koçak - Ömer Eren

Aylin Akpınar - Emel Eren

KARDEŞLERİM CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Haberler.com - Gündem