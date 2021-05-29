Kardeşlerim Canlı izle! ATV Kardeşlerim 15. bölüm canlı izle! 29 Mayıs Kardeşlerim full HD Canlı izle! Kardeşlerim15. bölümde neler olacak?

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KARDEŞLERİM 15. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"En son dilediğim dilek de şu an kanlı canlı karşımda duruyor..."

"Şu konuda bir anlaşalım, vicdanınız kadar insansınız…"

Harika sinsi planına Suzan'ı inandırıp kendi tarafına çekerken, Ömer'i okuldan attırmanın yollarını arar. Ömer kendini savunmak zorunda kalır. Akif'le Nebahat Melisa'yı Kadir'den uzak durması için uyarırken, Doruk ve Asiye'den habersizdirler. Akif, Suzan'ın iflası için sinsi planını uygulamaya koyar. Tolga, Ömer ve Kadir'den intikam almak için Asiye'yi zor duruma sokacak plan yapar.

KARDEŞLERİM 15. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!