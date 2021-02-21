Kardeşlerim: Asiye kimdir? Kardeşlerim dizisinde Asiye Eren rolünü canlandıran Su Burcu Yazgı Coşkun kimdir?

ATV'nin merakla beklenen dizisi Kardeşlerim'den ilk görüntüler izleyici ile buluştu. Merakla beklenen Kardeşim dizisi konusu nedir? Kardeşlerim: Asiye kimdir? Kardeşlerim dizisinde Asiye Eren rolünü canlandıran Su Burcu Yazgı Coşkun kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? İşte detaylar haberimizde…

KARDEŞLERİM: ASİYE EREN KİMDİR?

17 yaşında. Sade, anaç, dürüst ve güçlü bir kız. Abileri ve küçük kız kardeşi Emel'e annelik yaparken, derslerine sıkı sıkı sarılan çalışkan bir kız. Üstelik sesi de çok güzel.

KARDEŞLERİM: SU BURCU YAZGI COŞKUN KİMDİR?

Su Burcu Yazgı Coşkun 15 Nisan 2004 İstanbul doğumlu Türk sinema ve dizi-film oyuncusudur. Oyunculuğa 2012 senesinde çocuk oyuncu olarak başlamıştır. Bir süre çocuk rollerinde oynadı. Şimdiye dek birçok film ve dizide rol alan Su Burcu Coşkun, 2020 yılında rol aldığı Kırmızı Oda dizisinde Güler karakterinde bir genç kızı canlandırdı. Kırmızı Oda'daki oyunculuğuyla çok beğeni topladı.

Su Burcu Yazgı Coşkun doğum tarihi : 15 Nisan 2004

Su Burcu Yazgı Coşkun kaç yaşında : 16 yaşında

Su Burcu Yazgı Coşkun aslen nereli : İstanbul doğumlu

Su Burcu Yazgı Coşkun mesleği ne : Oyuncu

Su Burcu Yazgı Coşkun burcu ne : Koç

Su Burcu Yazgı Coşkun boyu kaç : -

Su Burcu Yazgı Coşkun kilosu kaç : -

SU BURCU YAZGI COŞKUN ROL ALDIĞI FİLMLER VE DİZİLER NELERDİR?

Kırmızı Oda :(Güler, Televizyon Dizisi 2020)

Kuzgun : (Naz, Televizyon Dizisi 2019)

Bizi Hatırla : (İrem, Sinema Filmi 2018)

Kara Yazı : (Songül Uluçınar, Televizyon Dizisi 2017)

Kadın : (Bahar'ın küçüklüğü, Televizyon Dizisi 2017)

Bizim Hikaye : (Ceylan, Televizyon Dizisi 2017)

Aşk Yeniden : (Elif Su, Televizyon Dizisi 2015)

Sana Bir Sır Vereceğim : (Zeynep, Televizyon Dizisi 2013)

Sen Üzülme : (Mine, Televizyon Filmi 2013)

Dabbe: Bir Cin Vakası (Sinema Filmi 2012)

Karadayı : (Neşe, Televizyon Dizisi 2012)

KARDEŞLERİM DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Kadir, Ömer, Asiye ve Emel… Birbirlerine sıkı sıkıya bağlı bu dört kardeş, yaşanan bir dizi talihsiz olayın ardından hem annelerini hem babalarını kaybederler. Koskoca dünyada artık birbirlerine tutunmak dışında başka yapabilecekleri hiçbir şey, tutabilecekleri hiçbir el kalmamıştır. Ta ki yaşananlara sebep olan Akif Atakul'un sahip olduğu kolejin kapıları ve dolayısıyla hayatları bu çocuklara açılana kadar… Zenginin ve yoksulun, suçlunun ve mağdurun yollarının kesiştiği bu yeni hayat, herkesi yeni birine dönüştürürken, Kadir ailesini ayakta tutmak, kardeşlerini korumak ve bir arada tutmak için elinden ne gerekiyorsa yapacaktır.