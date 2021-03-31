Kardeşlerim 7. bölüm fragmanı izle! ATV Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı izle! Kardeşlerim 6. bölüm izle

Kardeşlerim 7. Bölüm fragmanı izle! Kardeşlerim dizisinin 6. bölümü ardından Kardeşlerim 7. bölüm fragmanı da yayınlandı. ATV'de yayınlanan Kardeşlerim 7. bölüm fragmanı izle! Kardeşlerim son bölüm özeti! Kardeşlerim yeni bölümde neler olacak? ATV Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı izle! Kardeşlerim 6. bölüm izle

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KARDEŞLEİRM 6. bölüm FULL İZLE!

Kardeşlerim dizisi ATV ekranlarında 6. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 6. bölümün ardından şimdi de Kardeşlerim 7. bölüm için araştırmalarına başladılar. Kardeşlerim 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Kardeşlerim 7. bölüm fragmanı yayınlandı. Kardeşlerim 7. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

KARDEŞLERİM 7. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

KARDEŞLERİM 6. BÖLÜMDE NE YAŞANDI?

Melisa'nın itirafı Kadir'i büyük açmaza sokar. Melisa'nın Kadir'e hazırladığı sürpriz, Kadir'i Ömer'e karşı zor duruma düşürür. Kardeşlerin yaşadığı yaşam mücadelesi karşısında Şengül'ün merhametsizliği Orhan'ı iyice çileden çıkarır. Suzan'dan hiç beklemediği bir şey öğrenen Akif, büyük panik yaşar ve durumu idare etmekte zorlanır. Suzan'ı oyalamaya çalışırken işler sarpa sarar ve Suzan artık gemileri yakmaya karar verir. Akif ve Nebahat karşı karşıya gelirler. Nebahat, Kadir'i ve kardeşlerini kullanarak öyle bir hamle yapar ki bütün gerçekler gün yüzüne çıkmaz üzeredir.

KARDEŞLERİM 6. BÖLÜM İZLE

Kardeşlerim 6. bölüm izlemek için tıklayınız!

KARDEŞLERİM DİZİSİNİN KONUSU

Birbirlerinden başka tutunacak dalları kalmayan 4 kardeşin yürek burkan mücadelesini anlatıyor. Dizide; Kadir, Ömer, Asiye ve Emel… Birbirlerine sıkı sıkıya bağlı bu dört kardeş, yaşanan bir dizi talihsiz olayın ardından hem annelerini hem babalarını kaybederler. Koskoca dünyada artık birbirlerine tutunmak dışında başka yapabilecekleri hiçbir şey, tutabilecekleri hiçbir el kalmamıştır.

Yaşananlara sebep olan Akif Atakul'un sahip olduğu kolejin kapıları ve dolayısıyla hayatları bu çocuklara açılana kadar bu böyle devam eder… Zenginin ve yoksulun, suçlunun ve mağdurun yollarının kesiştiği bu yeni hayat, herkesi yeni birine dönüştürürken, Kadir ailesini ayakta tutmak, kardeşlerini korumak ve bir arada tutmak için elinden ne gerekiyorsa yapacaktır.

NGM Yapım'ın imza attığı; yapımcılığını Nazlı Heptürk, yönetmenliğini Serkan Birinci ve senaryosunu da Gül Abus Semerci'nin üstlendiği Kardeşlerim dizisinin oyuncuları ise şöyle: