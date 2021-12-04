Ekranları sevilen dizisi Kardeşlerim bu akşam 31. bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Kardeşlerim dizisini canlı izlemek isteyen izleyiciler Google'da 'Kardeşlerim canlı izle! ATV Kardeşlerim 31. yeni bölüm canlı izle! Kardeşlerim yeni bölümde neler olacak?' şeklinde aratma yapıyor. Bunun yanı sıra fragmanı da merak ediliyor. Kardeşlerim 32. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kardeşlerim 31. bölüm fragmanı izle! Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı ne zaman çıkacak?

KARDEŞLERİM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kardeşlerim her hafta Cumartesi günü saat 20:00 'da ATV'de ekranlara geliyor.

KARDEŞLERİM KONUSU NEDİR?

Hayatın karşılarına çıkardığı tüm sorunların üstesinden birlikte gelmeye çalışan, her şeye rağmen kopmayıp birbirlerinden güç alan dört kardeşin yaşadıkları zorlukları ve aşklarını anlatıyor.

KARDEŞLERİM 32. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kardeşlerim dizisinin 32. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Bugünkü 31. bölümün ardından 32. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor.

KARDEŞLERİM 31. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Asiye, Doruk'tan güç alıyor

"Yerle bir oldum da, senle bir olamadım."

Çocuklar gelecek dönem de okulda kalabilmek için yapılacak olan burs sınavına hazırlanırken, bir yandan da evi geçindirebilmek için tüm güçleriyle çabalarlar. Doruk, Oğulcan ve Aybike onlara destek olmaya çalışırken; Harika'nın yaptığı acımasız hamle, Ömer'i çok zor bir durumun içine düşürür. Şengül cephesinde önemli gelişmeler yaşanırken, Berk tarafından nazik bir davet alan Aybike ile Oğulcan ise hiç beklemedikleri şekilde büyük bir sürprizle karşı karşıya kalırlar.

KARDEŞLERİM OYUNCU KADROSU

Başrollerini Celil Nalçakan, Halit Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Ahu Yağtu ve Simge Selçuk'un paylaştığı Kardeşlerim, herkese ve her şeye rağmen kopmayan, düştükçe birbirine tutunup yeniden ayağa kalkan gençlerin umut dolu öyküsünü ekrana getiriyor.

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