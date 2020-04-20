Kardeşlere ait 2 ev yandı
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Halil Aslan, Banaz, Güncel

Kardeşlere ait 2 ev yandı

Kardeşlere ait 2 ev yandıUŞAK'ın Banaz ilçesinde yaşayan iki kardeşin birbirine bitişik olan evleri, ilk belirlemelere göre elektrik kontağından çıkan yangında zarar gördü.

20.04.2020 12:50 | Son Güncelleme: 20.04.2020 12:53
Kardeşlere ait 2 ev yandı

Kardeşlere ait 2 ev yandı

UŞAK'ın Banaz ilçesinde yaşayan iki kardeşin birbirine bitişik olan evleri, ilk belirlemelere göre elektrik kontağından çıkan yangında zarar gördü. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı yangında, evler kullanılamaz hale geldi.

Banaz'ın Yazıtepe Köyü'nde yaşayan Halil Aslan'a ait evde, bugün saat 01.00 sıralarında, ilk belirlemelere göre elektrik kontağından yangın başladı. Yangın kısa sürede büyüyerek, bitişiğindeki Halil Aslan'ın kardeşi Mehmet Ali Aslan'a ait eve sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangında, alevler iki evi tamamen sardı. Evlerin yandığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye yangını kontrol altına alarak söndürdü. Ancak Aslan kardeşlere ait evler kullanılmaz hale geldi. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangının kesin çıkış nedeni araştırılıyor. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Kardeşlere ait 2 ev yandı

Kaynak: DHA

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