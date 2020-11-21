Tartıştığı ablasını boğazından, karnından ve kolundan bıçaklayarak öldürdü
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Tartıştığı ablasını boğazından, karnından ve kolundan bıçaklayarak öldürdü

21.11.2020 12:03 | Son Güncelleme: 21.11.2020 13:10

Eskişehir'de dün akşam saatlerinde kardeşi tarafından bıçakla boğazından, karnından ve kolundan yaralanan Hasret Yüksekkavas kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Dün akşam saatlerinde Odunpazarı ilçesine bağlı Dede Mahallesi Nebiler Sokak üzerinde bir evde yaşanan olayda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı abla Hasret Yüksekkavas ve kardeşi Emrah Tekin arasından tartışma çıktı.

ÖNCE ABLASINI, SONRA KENDİNİ BIÇAKLADI

Tartışmanın bir süre sonra kavgaya dönüşmesiyle psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenilen Emrah Tekin, ablasını bıçakla boğazından, karnından ve kolundan yaraladı. Daha sonra kendisini dışarı atan Tekin, elindeki bıçak ile bacağını kesmeye başladı ve olay yerinden uzaklaştı.

Tartıştığı ablasını boğazından, karnından ve kolundan bıçaklayarak öldürdü

VATANDAŞLAR EKİPLERE HABER VERDİ

Gürültüleri duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri geldi. Ambulans ile ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan abla tüm müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.

Tartıştığı ablasını boğazından, karnından ve kolundan bıçaklayarak öldürdü

ABLA KATİLİ KARDEŞ YAKALANDI

Öte yandan kendisini de yaralayarak olay yerinden kaçarken Yücezafer Sokak üzerinde polis ekiplerince yakalanan Emrah Tekin'in tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tartıştığı ablasını boğazından, karnından ve kolundan bıçaklayarak öldürdü
Tartıştığı ablasını boğazından, karnından ve kolundan bıçaklayarak öldürdü
Tartıştığı ablasını boğazından, karnından ve kolundan bıçaklayarak öldürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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