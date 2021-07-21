Kardeşi Selçuk Tektaş'ın ölümüyle yıkılan Alişan'dan ilk paylaşım: Canımın yarısını hakka uğurladık
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Kardeşi Selçuk Tektaş'ın ölümüyle yıkılan Alişan'dan ilk paylaşım: Canımın yarısını hakka uğurladık

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

20 gün önce koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma kaldırılan kardeşi Selçuk Tektaş'ın ölüm haberiyle yıkılan ünlü şarkıcı Alişan'dan ilk açıklama geldi. Sosyal medya hesabından "Canımın yarısını hakka uğurladık" diyen Alişan, kardeşini bugün son yolculuğuna uğurlayacaklarını söyledi.

Başarılı şarkıcı Alişan'ın kardeşi ve aynı zamanda menajerliğini yapan Selçuk Tektaş, 20 gündür devam eden koronavirüs savaşını kaybetti. 41 yaşındaki Selçuk Tektaş, dün gece yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

"CANIMIN YARISI KARDEŞİMİ HAKKA UĞURLADIK"

Günlerdir kardeşinin yattığı hastanenin önünden ayrılmayan ve sürekli sevenlerinden dua isteyen Alişan ise aldığı ölüm haberiyle yıkıldı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan şarkıcı, hem yaşadığı acıyı hem de cenaze bilgilerini paylaştı. Instagram hesabının hikaye kısmından bir açıklama yapan şarkıcı, "Canımın yarısını, kardeşimi, her şeyimi hakka uğurladık... Bugün öğle namazına müteakip, Teşvikiye Camii'nden kaldırılacaktır" ifadelerini kullandı.

Kardeşi Selçuk Tektaş'ın ölümüyle yıkılan Alişan'dan ilk paylaşım: Canımın yarısını hakka uğurladık

BUGÜN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Alişan'ın eşi Buse Varol Tektaş ise yaptığı paylaşımda "Canımız, her şeyimiz, Selçuk'umuzu kaybettik. Cenazesi 21 Temmuz Çarşamba günü öğle namazına müteakip Teşvikiye Camii'nden kaldırılacaktır" dedi.

Kardeşi Selçuk Tektaş'ın ölümüyle yıkılan Alişan'dan ilk paylaşım: Canımın yarısını hakka uğurladık

"NE MUTLU BANA Kİ SENİN GİBİ KARDEŞİM VAR"

Her fırsatta kardeşine olan sevgisini gösteren Alişan, geçen sene Tektaş'ın doğum gününde yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı: "Ne mutlu bana ki, beni üzmeyen, sadece bana değil herkese karşı saygılı, sevgili olan ve en önemlisi bana iki tane dünyalar tatlısı yeğen sevgisi veren bir kardeşim var. Seni çok seviyorum kardeşim ve nefes aldıkça abin hep yanında olacak söz. Doğum günün kutlu olsun Allah seni önce çocuklarına, ailene sonra da bizlere bağışlasın. iyi ki doğmuşsun."

Kardeşi Selçuk Tektaş'ın ölümüyle yıkılan Alişan'dan ilk paylaşım: Canımın yarısını hakka uğurladık
Kardeşi Selçuk Tektaş'ın ölümüyle yıkılan Alişan'dan ilk paylaşım: Canımın yarısını hakka uğurladık
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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Haber Yorumları (1)
HAMDİ BABA : Ölümün adı kalleş olsun.
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Kardeşi Selçuk Tektaş'ın ölümüyle yıkılan Alişan'dan ilk paylaşım: Canımın yarısını hakka uğurladık - Haberler Magazin
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