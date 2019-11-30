30.11.2019 17:55 | Son Güncelleme: 30.11.2019 17:55

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Şanlıurfa'da katıldığı il değerlendirme toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Kurum, "Dost, kardeş ülke Arnavutluk'a 500 tane konut yapıyoruz" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çeşitli temaslarda bulunmak üzere sabah saatlerinde Şanlıurfa'ya geldi. GAP Havalimanı'nda, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abdin Beyazgül ve AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri protokol üyeleri tarafından karşılanan Bakan Kurum, daha sonra GAP Tarımsal Eğitim Merkezi'ne geçti. Kurum, burada da AK Parti milletvekilleri Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül ve ilçe belediye başkanlarının hazır bulunduğu il değerlendirme toplantısına katıldı. Toplantı sonunda gazetecilere açıklama yapan Bakan Kurum, Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin ruhuna uygun olarak şehirlerin geleceği için gece gündüz demeden çalıştıklarını aktararak bu kapsamda şehirleri ziyaret ederek projeleri sahada gördüklerini söyledi.

Bakan Kurum, Şanlıurfa'da başlatılan projeleri görüşmek ve yeni çalışmaları başlatmak için kentteki yöneticilerle bir araya geldiklerini aktararak, şehrin sorunlarının kısa sürede çözüme kavuşması noktasında çalışma yaptıklarını ifade etti.

"Arnavutluk'a 500 konut yapılacak"

Arnavutluk'ta yaşanan depremin ardından Türkiye'nin bölgede yürüttüğü çalışmaları devam ettirdiğine dikkat çeken Bakan Kurum, Arnavutluk'ta yaşanan depremin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatının ardından Bakanlığının Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ve TOKİ çalışanlarından oluşan 11 kişilik bir ekibi Arnavutluk'a gönderdiklerini söyledi. Kurum, "Amacımız deprem riski altındaki Arnavutluk'taki vatandaşların talepleri doğrultusunda binaların deprem riski tespitini yapmak. Diğer taraftan da hasar tespit noktasında tabi biz yıllık ortalama 23 bin deprem yaşayan ülke olarak bu konuda oldukça tecrübeliyiz. Ekibimiz hemen hasar tespit çalışmalarını Arnavutluk'ta başlatacak. Dost kardeş ülke Arnavutluk'ta bu tespit çalışmasını yapıp yine binaların risk durumunu Arnavutluklu vatandaşlarımıza hizmet etmek amacıyla kurmuş olduğumuz ekip bu çalışmayı yapacak. Cumhurbaşkanımızın dün açıklamış olduğu bize vermiş olduğu talimatlar çerçevesinde dost kardeş ülke Arnavutluk'a 500 tane konut yapıyoruz, hak sahibi burada depremde zarar görmüş vatandaşlara bu konutları en kısa sürede yapacağız. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı aracılığıyla teslimlerini gerçekleştireceğiz. Oranın mimarisine özgün, oradaki vatandaşlara hizmet verecek ve ekonomisine baktığınızda, milli gelirine baktığınızda milli gelirine oranla en fazla yardım yapan ülke konumunu Türkiye olarak sürdürmeye devam edeceğiz. Nerede bir mazlum olsa nerede yardıma ihtiyacı olan bir ülke olsa, insani bir dram olsa Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde elimizi uzatıyoruz uzatmaya gayret gösteriyoruz. Bundan sonra da anlı anlayışta yardım ihtiyacı olan tüm ülkelere yardım edeceğimizi, üzerimize düşen vazifeleri yerine getireceğimizi ifade etmek isterim" ifadelerini kulandı.

Kentte yaşayan Suriyeli sayısının fazla olduğunu ve Belediyelerin İller Bankası'ndan aldıkları yardımlara ilişkin bu konuda bir değişiklik yapılmasının gündemde olup olmadığı sorusuna, Bakan Kurum AK Parti döneminde Şanlıurfa'ya 45 milyar liralık yatırım yaptıklarını ve bunların devam ettiğini belirti.

Toplantıya, Şanlıurfa milletvekilleri, Vali Abdullah Erin, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, TOKİ Başkanı Ömer Bulut ve ilçe belediye başkanları ile kurum amirleri katıldı.

(Bekir Basmacı - Sinan Özdemir/İHA)

Kaynak: İHA