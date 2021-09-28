Kardeş Eli Derneği, 17 ülkede binlerce kişiye yardım ulaştırdı - Haberler
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Kardeş Eli Derneği, 17 ülkede binlerce kişiye yardım ulaştırdı

AA / Ayşe Erkeç - Haberler | Güncel
Kardeş Eli Derneği, 17 ülkede binlerce kişiye yardım ulaştırdı

Kardeş Eli Derneği, 15. yılında dünyanın her yerine yardımlarını ulaştırarak, çalışmalarını sürdürüyor.

Kardeş Eli Derneği, 15. yılında dünyanın her yerine yardımlarını ulaştırarak, çalışmalarını sürdürüyor.

Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği Genel Müdürü Uğur Erkoca, yazılı açıklamasında, son 6 ayda yaptıkları çalışmaları aktardı.

Derneğin yardıma ihtiyacı olanlara destek olduğunu ifade eden Erkoca, 17 ülkede 53 bin 827 kurban bağışı ile birçok aileye et ulaştırdıklarını belirtti.

Erkoca, susuzluk ile mücadele eden bölgelerde 1334 kuyu açtıklarını, kirli sulara bağlı hastalıklarla mücadele eden binlerce kişiye temiz su imkanı sağlandığını kaydetti.

İbadet olanaklarından mahrum kalan bölgelere 2 bin 352 Kur'an-ı Kerim dağıtıldığını aktaran Erkoca, şöyle devam etti:

"Maddi imkanların yetersizliği nedeni ile ameliyat olamayan 626 kardeşimize katarakt ameliyatı desteği sağladık. Yetim kardeşlerimizin üzerinden desteklerini eksik etmeyen dernek, 906 yetim sponsorluğu ile yüzleri güldürürken 25 bin 211 yetime sofra kurduk. Yetim kalmış çocukların yüzlerindeki tebessüm olabilmek adına maddi ve manevi ne gerekiyorsa yardımlarımızı ulaştırmaya devam edeceğiz. Dernek ayrıca 'Her Fidan Bir Orman' sloganı doğrultusunda ülkemizde yeşil alanların önemini vurgulamak, yaşanılan yangınlar nedeni ile tahrip olan ormanların yeniden ağaçlandırılması adına 15 bin 486 adet fidan dikimi gerçekleştirdi."

İsteyenler, "444 44 46" telefon numarasından veya "www.kardeseli.org.tr" internet adresinden derneğe ulaşabilecek.

AA / Ayşe Erkeç - Son Dakika Haberleri
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