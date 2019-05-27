Reşat Umay'ı Öldürüyor Mu? Kardeş Çocukları 18. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı? Kardeş Çocukları Son Bölüm İzle

Kardeş Çocukları dizisi son bölümüyle Pazar akşamı ekranlara geldi. Yıldırım'ı korumak isteyen Ümran'ın yeni planı işe yarayacak mı? Kardeş Çocukları dizisinin 17. bölümünde neler oldu? 18'inci bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Kardeş Çocukları dizisi hakkında merak edilenler…

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18. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Pazar akşamları ekranlarda fırtınalar gibi esen Kardeş Çocukları dizisi yine izleyicinin beklentilerini boşa çıkarmadı. Ümran'ın çabalarına rağmen gerçekleri göremeyen Yıldırım, Umay'ın gerçek yüzünü görebilecek mi? Kardeş Çocukları dizisinin yeni bölüm fragmanı ve tüm gelişmeleri sayfamızdan takip edebilirsiniz…

17'İNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Savaş'ı görüp, bir kez daha Umay'ın oyununa geldiğini anlayan Ümran çılgına döner. Yıldırım'ın gözünü açmaya çalışır fakat hiç ummadığı bir tepki alır. Hayat'ın da devreye girmesiyle birlikte Umay'ın başka bir boyut kazanır. Savaş'ın, Umay'ın tüm ikazlarına rağmen Hayat'la tanışması, Umay'ı çıkmaza sokacaktır. Oyununa yön veremeyen Umay, Ümran'ı kontrol altında tutmak için yeni bir hamle yaparken, Ümran'ın ilk kez Umay'ın bile hesaplayamadığı planları vardır. Ümran, Yıldırım'a mektup yazarak Hayat'a veda ediyor. Mektubunda bu itirafın ona anneliğini kaybettirdiğini söylüyor. Bir anda silahlar patlıyor ve Yıldırım, Savaş'ı korumak uğruna kurşunların hedefi oluyor.

REŞAT'IN ÖFKESİ GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR

Umay ve Ümran arasında kartlar yeniden dağıtılırken, Reşat, bu kez başladığı işi bitirmeye kararlıdır. Umay'ı arayarak şirkete çağıran Reşat, elindeki silahla şirkete gidiyor. Tüm çalışanları da dışarı çıkarıyor. Şirkette karşı karşıya gelen ikiliden Umay, zafer kazandığını zannederken Reşat'ın öfkesi gözünü bürüyor.

ÜMRAN İLE UMAY YENİ BİR MÜCADELEYE BAŞLAR

Ümran'ın Umay'a hesap sormasının ardından Umay, Savaş'ı tutanının o olduğunu söylüyor. Ümran Umay'a Yıldırım'ı kandırmasına izin vermeyeceğini söylüyor. İki kardeş arasında büyük çekişme başlıyor.