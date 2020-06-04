KARDEMİR ve MÜSİAD arasında eğitim için protokol imzalandı
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KARDEMİR ve MÜSİAD arasında eğitim için protokol imzalandı

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) ile Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) arasında eğitim alanında gerçekleşecek iş birliği için online imza töreni düzenlendi.

KARDEMİR ve MÜSİAD arasında eğitim için protokol imzalandı
04.06.2020 18:53 | Son Güncelleme: 04.06.2020 18:57

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) ile Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) arasında eğitim alanında gerçekleşecek iş birliği için online imza töreni düzenlendi.

KARDEMİR Genel Müdürü Dr. Hüseyin Soykan, İnsan Kaynakları ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı Uğur Altundağ ve Eğitim Müdürü Burcu Öztürk, MUSİAD Genel Başkan Yardımcısı Adnan Bostan ve Akademi Başkanı Abdullah Uzun protokolü imzaladı. Şirket Genel Müdürü Hüseyin Soykan, KARDEMİR'in çelik üretimindeki kalitesini ve miktarını her geçen gün arttırmayı hedeflediğini ve bu tür çalışmaların da bu hedefler yolunda önemli basamaklar olduğunu söyledi. Soykan, MÜSİAD gibi büyük bir kurumun eğitim platformunda yer alan ilk şirket olmanın da mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

MÜSİAD'ın eğitim alanındaki çalışmalarına vurgu yapan Abdullah Uzun da online eğitimler sayesinde sadece İstanbul gibi büyük şehirlerde değil Türkiye'nin tüm şehirlerine eşit şartlarda eğitim imkanı sunabildiklerini, KARDEMİR gibi Türkiye'nin özel ve önde gelen bir şirketinin bu platformda yer alacak olmasının kendileri için de büyük önem taşıdığını belirtti.

KARDEMİR'den yapılan açıklamada, şirketin MÜSİAD Akademi Online Eğitim platformunun kurumsal ilk üyesi olduğu, bundan önce kendi bünyesinde de çalışanları için çevrimiçi eğitim çalışmalarını başlattığı hatırlatıldı. İçinde bulunulan salgın döneminde birçok toplantı ve buluşmaları bu tür kameralı platformlar üzerinden gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"KARDEMİR, düzenlenen uzaktan imza töreni ile de sektöründe yine ilkler arasına girdi. Dijitalleşme ve sürdürülebilirlik gibi kurumsal önem arz eden çalışmalarını gün geçtikçe arttıran ve bu alanda yatırımlarını güçlendiren KARDEMİR, eğitim alanında da gerçekleştirdiği bu önemli girişimle çalışmalarını bir üst seviyeye taşıdı. Online eğitim kapsamında, KARDEMİR çalışanları MÜSİAD Akademi'den çevrimiçi olarak kişisel gelişim, mesleki gelişim gibi konuları içeren toplamda 13 bine yakın video eğitimden 15 ay süresince faydalanabilecekler." - KARABÜK

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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