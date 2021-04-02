KARDEMİR'in temelinin atılması ve Karabük'ün kuruluş yıl dönümü kutlandı
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KARDEMİR'in temelinin atılması ve Karabük'ün kuruluş yıl dönümü kutlandı

Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının (KARDEMİR) temellerinin atılışı ve Karabük'ün kuruluşunun 84. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

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Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının (KARDEMİR) temellerinin atılışı ve Karabük'ün kuruluşunun 84. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Kent Meydanı'nda saygı duruşundu bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Vali Fuat Gürel Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Gürel, burada yaptığı konuşmada, Karabük'ün kuruluşunun 84. yıl dönümünü kutlamanın sevincini ve gururunu yaşadıklarını belirterek, "Aslında bugün Karabük'ün kuruluşundan çok ülkemizin ağır sanayi hamlesinin de bir nevi yıl dönümünü kutluyoruz. Bizi daha çok heyecanlandıran da aslında budur. Karabük'ümüzün ülkemize katmış olduğu katkı ve değer düşünülenin çok ötesinde." ifadelerini kullandı.

Vali Gürel, 84 yıl önce 3 Nisan 1937'de, yeni kurulmuş Türkiye Cumhuriyeti'nin, kendi ayakları üzerinde durabilmek, sanayisini kurabilmek ve muasır medeniyet seviyesine ulaşma yarışında yerini alabilmek için bir hamle yaptığını anlatarak, "Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla Karabük'te sadece bir fabrikanın temelleri değil bugün Türkiye'yi ayakta tutan tüm sanayi tesislerinin de temelleri atılmış oldu." dedi.

Gürel, KARDEMİR'in işletmeye açıldığı günden bu yana "Fabrikalar Kuran Fabrika" unvanını elinde tuttuğunu ifade ederek, bu durumun Türkiye için gurur kaynağı olduğunu kaydetti.

"Atalardan yadigar bir fabrikanın bayrağını yukarılara taşımak için çalışıyoruz"

KARDEMİR Genel Müdürü Necdet Utkanlar da KARDEMİR'le gurur duyduklarını söyledi.

Atalardan yadigar bir fabrikanın bayrağını yukarılara taşımak için çalıştıklarını dile getiren Utkanlar, "Arkadan gelen nesillere sağlam bir eser bırakmak istiyoruz. Bugünlere kadar gelen bu güzel fabrika sadece bir cumhuriyet kenti olan Karabük'ü yaratmadı. Aynı zamanda Türkiye'de demir çelik sanayinin temelini de oluşturdu. 1937'de bir fidan olarak dikildi. Bugün Türkiye'de dünya yedincisi ve Avrupa birincisi konumuna gelen bir demir çelik sanayimiz varsa bunun kökü Karabük'ten fışkırmıştır. Bunu tüm Türkiye bilir. Tüm dünya bilir." diye konuştu.

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Bahtiyar Yılmaz, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşların katıldığı tören, il genelinde düzenlenen şiir, kompozisyon ve spor müsabakalarında dereceye giren öğrencilere hediyelerinin protokol üyeleri tarafından verilmesiyle sona erdi.

KARDEMİR'in temelinin atılması ve Karabük'ün kuruluş yıl dönümü kutlandı
KARDEMİR'in temelinin atılması ve Karabük'ün kuruluş yıl dönümü kutlandı
KARDEMİR'in temelinin atılması ve Karabük'ün kuruluş yıl dönümü kutlandı
KARDEMİR'in temelinin atılması ve Karabük'ün kuruluş yıl dönümü kutlandı
KARDEMİR'in temelinin atılması ve Karabük'ün kuruluş yıl dönümü kutlandı
KARDEMİR'in temelinin atılması ve Karabük'ün kuruluş yıl dönümü kutlandı
KARDEMİR'in temelinin atılması ve Karabük'ün kuruluş yıl dönümü kutlandı
KARDEMİR'in temelinin atılması ve Karabük'ün kuruluş yıl dönümü kutlandı
KARDEMİR'in temelinin atılması ve Karabük'ün kuruluş yıl dönümü kutlandı
KARDEMİR'in temelinin atılması ve Karabük'ün kuruluş yıl dönümü kutlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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