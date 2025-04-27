Kardelenler CANLI izleme linki var mı?

Aile bağları, geçmişle yüzleşme ve hayata tutunma hikayesini ekrana taşıyan Kardelenler dizisi, izleyicilere duygusal anlar yaşatacak. Kardelenler dizisi konusu nedir? ATV yeni dizi Kardelenler dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? sorularının cevabı merak ediliyor. Kardelenler CANLI izleme linki var mı?

KARDELENLER DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

ATV'nin yeni dizisi Kardelenler, parçalanmış bir ailenin yeniden bir araya gelme çabasını ve bu süreçte yaşadıkları zorlukları konu alıyor. Dizi, aile bağları, aşk, umut ve hayat mücadelesini etkileyici bir şekilde izleyiciye sunmayı hedefliyor.

KARDELENLER CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Kardelenler dizisini ATV platformlarından canlı izleyebilirsiniz.

KARDELENLER DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Kardelenler dizisinin oyuncu kadrosu şu şekildedir:

Ayda Aksel: Hicran Korkmaz

Barış Falay: Koray Gündoğan

Serhat Kılıç: Raci Korkmaz

Ahu Yağtu: Menekşe Gündoğan

Edip Tepeli: Kahraman Korkmaz

Hakan Salınmış: Arif Korkmaz

Uğur Uzunel: Çınar Korkmaz

Nur Yazar: Gülcan Korkmaz

Ece Yaşar: Fatoş Korkmaz

Haktan Zavlak: Yankı

Zeynep Atılgan: Aysel Korkmaz

Mehmet Fatih Obuz: Ferit