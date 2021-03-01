Kardelen Acar kimdir? Kardelen Acar hayatı ve biyografisi! Kardelen Acar kaç yaşında, nereli?
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Kardelen Acar kimdir? Kardelen Acar hayatı ve biyografisi! Kardelen Acar kaç yaşında, nereli?

01.03.2021 12:43 | Son Güncelleme: 01.03.2021 12:47
Kardelen Acar kimdir? Kardelen Acar hayatı ve biyografisi! Kardelen Acar kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Kardelen Acar, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Kardelen Acar hakkında merak edilenler. Kardelen Acar hayatı ve biyografisi. Kardelen Acar kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Kardelen Acar merak konusu oldu. İşte Kardelen Acar hakkında merak edilen Kardelen Acar kimdir, Kardelen Acar hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

KARDELEN ACAR KİMDİR?

Kardelen Acar, Erdal Acar ile evldir. 1991 yılında İzmir'de dünyaya geldi. İzmir'de yaşadığı dönemde halkla ilişkiler uzmanlığı ve modellik alanlarında faaliyetler gösterdi. Erdal Acar ile yaptığı evlilik nedeniyle magazin gündemine oturan Kardelen Acar, daha önce magazin dünyasında adı birçok isimle anıldı.

Yarışma programına katılarak adını duyuran Acar, 1,5 yıl birlikte olduğu iş insanı Erdal Acar ile 2016 yılının Ağustos ayında dünya evine girdi. Çiftin Aralık 2017 tarihinde kızları Derin, 2019 yılında da ikiz çocukları oldu.

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