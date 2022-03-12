Kardan yolları kapanan kadın üreticiye belediye ekipleri yardımcı oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kardan yolları kapanan kadın üreticiye belediye ekipleri yardımcı oldu

AA - Eyüp Elevli - Güncel
 - Güncelleme:
Kardan yolları kapanan kadın üreticiye belediye ekipleri yardımcı oldu

Ordu'da hayvancılık yapan kadın, kar yağışının ardından kapanan yol nedeniyle süt ürünlerinin satışını belediye ekipleri sayesinde yaptı.

ÇELEBİ, KIRIKKALE (AA) - Ordu'da hayvancılık yapan kadın, kar yağışının ardından kapanan yol nedeniyle süt ürünlerinin satışını belediye ekipleri sayesinde yaptı.

Altınordu ilçesi Uzunisa Mahallesi'nde geçimini hayvancılıkla sağlayan 67 yaşındaki Şaziye Çelebi, kar yağışın ardından evlerinin yolunun kapanması nedeniyle Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'i arayarak yardım istedi.

Tören, kar nedeniyle süt ürünlerini kent merkezine indiremediğini ileten Çelebi için ekipleri bölgeye yönlendirdi.

Belediye ekipleri, Çelebi'nin 22 bidon süt ve yoğurdunu araca yükleyerek ilçe merkezine ulaştırdı.

Şaziye Çelebi, gazetecilere, 30 senedir süt ve yoğurt sattığını söyledi.

Rahatsız olan eşinin kalp ameliyatı geçirdiğini anlatan Çelebi, "Başkanımız Aşkın Tören'i aradım. Yollarımız kapalı olması nedeniyle süt, yoğurt satabilmek için kendisinden ricada bulundum. Sağolsun ekipleri gönderdi. Sütlerimi, yoğurtlarımı aldılar. Şimdi onları götürüp çarşıda yerlerine vereceğim. Çok sağolsun, Allah bin kere razı olsun. Süt, yoğurt satmazsam geçinemem." dedi.

Kardan yolları kapanan kadın üreticiye belediye ekipleri yardımcı oldu

Kardan yolları kapanan kadın üreticiye belediye ekipleri yardımcı oldu

Kardan yolları kapanan kadın üreticiye belediye ekipleri yardımcı oldu

Kardan yolları kapanan kadın üreticiye belediye ekipleri yardımcı oldu

AA / Eyüp Elevli - Güncel

Aşkın Tören, Çelebi, Ordu, kar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title