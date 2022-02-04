ERZURUM (İHA) - Kardan elektrik üretiyorlar... Erzurum'da kar yağışı elektrik üretimini ikiye katladı

ERZURUM Erzurum'da 1 yıl önce Aziziye Belediyesi tarafından kurulan Güneş Enerji Santralleri yoğun kış günlerinde güneş ışınları görmeden de elektrik üretmeye devam ediyor. Özellikle havanın kapalı olduğu günlerde bembeyaz örtüyle kaplı ovada karda oluşan yansıma santrallerin sürekli çalışmasını sağlıyor. Kışın güneşli günlerde ise, yansımanın da etkisiyle elektrik üretimi hem kardan ve hem de güneşten alınan ışıkla 2 katına çıkıyor. Yazın 16 saatte üretilen enerji miktarı kışın sadece 8 saatte kar sayesinde üretilebiliyor.

Erzurum Aziziye Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl Ocak Mahallesine kurulan ve 900 hanenin elektrik ihtiyacını karşılanan Güneş Enerji Santralleri hem kışın hem yazın elektrik üretimine devam ediyor. Güneşten gelen ışıklarla çalışan santral Türkiye'nin en çetin kış mevsimini yaşayan kentlerden birisi olan Erzurum'da, güneş olmadan da elektrik üretimi yapılabileceğinin mümkün olduğu gösteriyor.

Havanın kapalı olduğu günlerde bembeyaz karda oluşan yansımayla çalışmasını sürdüren santraller güneşli havada üretilen 1 Megawatt yerine ortalama 700 Kilowatt (kWh) üretiyor. Güneşli havada ise karda oluşan daha fazla yansıma ile üretimi en az 2 katına çıkartıyor.

Erzurum ekonomisine kışında katma değer sağlayan Aziziye Güneş Enerji Santralleri yıllık yaklaşık 1 milyon 850 bin kWh elektrik üretimi yapıyor.

" Adeta kardan elektrik üretiyoruz"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan adeta kardan elektrik ürettiklerini ifade ederek " Bu santral hem katma değerli enerji üretiyor hem de para kazandırıyor. Biz bu yatırımları yaparken özellikle doğuda bu tarz yatırımların dezavantajları olacağı belirtiliyordu. Ama şuanda kış mevsiminde kapalı bir havadayız. Güneş şuan bulutların arkasında fakat telefonumdan takip ettiğime göre şuanda buna rağmen 607 kilowatt'a yakın anlık enerji üretimi yapıyoruz. Bunun sebebi güneşin olmaması fakat etrafındaki karların olması. Yani yansıma ve ışıktan kaynaklı bir üretim söz konusu diyebiliriz. Adeta kardan elektrik üretiyoruz diyebiliriz. Şuan bulunduğum yerde kar olmasaydı ve hava kapalı olsaydı elektrik üretmezdik. Bu beyazlık olmasa bu elektriği güneş olmadan üretmezdik. Kapalı havanın gün sayısı az ama buna rağmen yine kapalı havada elektrik üretebiliyorsak bu karın bize sağladığı bir nimettir" dedi.

"Yazın 16 saatte ürettiğimiz enerjiyi kışın 7-8 saatte üretebiliyoruz"

Orhan yazın 16 saatte üretilen enerjiyi kışın sadece 8 saatte ürettiklerini belirterek " Burası tam kapasite ile çalıştığı zaman yaklaşık 900 hanenin elektrik enerjisini üretmiş oluyoruz. Önümüzdeki süreçte bu yatırımı daha fazla büyütmeyi hedefliyoruz. GES'lerde en önemli durum ışıklanmadır. Kışın gün içerisindeki güneşli saat ortalama 7-8 saat oluyor. Yazın bu 16 saate kadar çıkıyor. Biz elimizdeki verilere baktığımız zaman görüyoruz ki kışın güneşli saat az olmasına rağmen yazın 16 saatte ürettiğimiz enerjiyi kışın 7-8 saatte üretebiliyoruz. Bunun en önemli sebebi kardan kaynaklı olan yansımadan kaynaklı" açıklamalarında bulundu.