Sembolik kardan adama yaprak maske taktılar

Sembolik kardan adama yaprak maske taktılar

ARDAHAN - Ardahan'da kar yağışının ardından sembolik kardan adam yapan gençler pandemi nedeniyle kardan adama yaprak maske taktılar.

Ardahan'da dün etkili olan kar yağışı ile birlikte kent Merkezi de beyaza büründü. Kar yağışı sonrası sembolik kardan adam yapan gençler ağaç yaprağından kardan adama maske yapıp taktılar. Pandemi sürecine dikkat çekmek için yapraktan maske takan gençler, sosyal mesafe ve maske takılmasının önemine de dikkat çekti.

Erkan Çimen, "Kış şartlarının ağır geçtiği Ardahan'da pandemiyle mücadele de devam ediyor. Biz de Ardahan'da yağan karın ardından küçük bir sembolik kardan adam yaptık. Ona da ağacın yaprağından bir maske yaptık. Amacımız pandemiyle mücadelede sosyal mesafe ve temizliğe de dikkat çekmek istedik." şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OLGUN YILDIZ