Sembolik kardan adama yaprak maske taktılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sembolik kardan adama yaprak maske taktılar

10.12.2020 13:00 | Son Güncelleme: 10.12.2020 13:17

Sembolik kardan adama yaprak maske taktılar Ardahan'da kar yağışının ardından sembolik kardan adam yapan gençler pandemi nedeniyle kardan adama yaprak maske taktılar.

Sembolik kardan adama yaprak maske taktılar

ARDAHAN - Ardahan'da kar yağışının ardından sembolik kardan adam yapan gençler pandemi nedeniyle kardan adama yaprak maske taktılar.

Ardahan'da dün etkili olan kar yağışı ile birlikte kent Merkezi de beyaza büründü. Kar yağışı sonrası sembolik kardan adam yapan gençler ağaç yaprağından kardan adama maske yapıp taktılar. Pandemi sürecine dikkat çekmek için yapraktan maske takan gençler, sosyal mesafe ve maske takılmasının önemine de dikkat çekti.

Erkan Çimen, "Kış şartlarının ağır geçtiği Ardahan'da pandemiyle mücadele de devam ediyor. Biz de Ardahan'da yağan karın ardından küçük bir sembolik kardan adam yaptık. Ona da ağacın yaprağından bir maske yaptık. Amacımız pandemiyle mücadelede sosyal mesafe ve temizliğe de dikkat çekmek istedik." şeklinde konuştu.

Sembolik kardan adama yaprak maske taktılar
Sembolik kardan adama yaprak maske taktılar
Sembolik kardan adama yaprak maske taktılar
Sembolik kardan adama yaprak maske taktılar
Sembolik kardan adama yaprak maske taktılar
Sembolik kardan adama yaprak maske taktılar
Sembolik kardan adama yaprak maske taktılar
Sembolik kardan adama yaprak maske taktılar
Sembolik kardan adama yaprak maske taktılar
Sembolik kardan adama yaprak maske taktılar
Sembolik kardan adama yaprak maske taktılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OLGUN YILDIZ

İlgili Haberler

Korona virüse dikkat çekmek için cansız mankenlere maske taktı
Korona virüse dikkat çekmek için cansız mankenlere maske taktı
Isparta'da 66 yaşındaki adam hayatında 'ilk kez' takım elbise giydi
Isparta'da 66 yaşındaki adam hayatında "ilk kez" takım elbise giydi
'Saatim geldi' deyip kaçan yaşlılar, pazarcı esnafını kara kara düşündürüyor
"Saatim geldi" deyip kaçan yaşlılar, pazarcı esnafını kara kara düşündürüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Ali Mahir Başarır
Magazin Cem Yılmaz Pınar Altuğ Demet Özdemir Aras Bulut İynemli
Spor Neymar Okan Buruk Fatih Terim Ali Palabıyık Sergen Yalçın
Tüm Haberler Psg Ateş Pfizer Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sembolik kardan adama yaprak maske taktılar - Ardahan
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 13:17:08. #1.14#
title