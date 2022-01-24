Karda mahsur kalan içinde 8 kişinin bulunduğu minibüs kurtarıldı - Haberler
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Karda mahsur kalan içinde 8 kişinin bulunduğu minibüs kurtarıldı

AA / İbrahim Torlak - Haberler | Güncel

İl özel idare ekiplerinin gelmesi Mahsur kalan minibüsün halatlarla çekilmesi Minibüsün köye girişi Batmanda karda mahsur kalan içinde 8 kişinin bulunduğu minibüs kurtarıldı BATMAN - Gercüş ilçesine bağlı Mağaralı köy yolunda kar nedeniyle mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı.

İl özel idare ekiplerinin gelmesi

Mahsur kalan minibüsün halatlarla çekilmesi

Minibüsün köye girişi Batmanda karda mahsur kalan içinde 8 kişinin bulunduğu minibüs kurtarıldı

BATMAN - Gercüş ilçesine bağlı Mağaralı köy yolunda kar nedeniyle mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı.

Karda mahsur kalan içinde 8 kişinin bulunduğu minibüs kurtarıldı

Karda mahsur kalan içinde 8 kişinin bulunduğu minibüs kurtarıldı

Karda mahsur kalan içinde 8 kişinin bulunduğu minibüs kurtarıldı

AA / İbrahim Torlak - Son Dakika Haberleri

Minibüs, kar, Güncel, Haber

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