Karda mahsur kalan içinde 8 kişinin bulunduğu minibüs kurtarıldı
AA / İbrahim Torlak - Haberler | Güncel
İl özel idare ekiplerinin gelmesi Mahsur kalan minibüsün halatlarla çekilmesi Minibüsün köye girişi Batmanda karda mahsur kalan içinde 8 kişinin bulunduğu minibüs kurtarıldı BATMAN - Gercüş ilçesine bağlı Mağaralı köy yolunda kar nedeniyle mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı.
İl özel idare ekiplerinin gelmesi
Mahsur kalan minibüsün halatlarla çekilmesi
Minibüsün köye girişi Batmanda karda mahsur kalan içinde 8 kişinin bulunduğu minibüs kurtarıldı
BATMAN - Gercüş ilçesine bağlı Mağaralı köy yolunda kar nedeniyle mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı.