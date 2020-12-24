Karda kayan araç uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı
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Karda kayan araç uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı

24.12.2020 11:59 | Son Güncelleme: 24.12.2020 12:05
Karda kayan araç uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı

Malatya'nın Darende ilçesinde karda kayan aracın uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.

Malatya'nın Darende ilçesinde karda kayan aracın uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Darende ilçesi Yenipınar Mahallesi Güney mevkiinde meydana geldi. Mustafa Altuntop'un kullandığı 59 YP 947 plakalı Broadway marka otomobil kar nedeniyle yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kaza sonrasında, sürücü ile otomobilde bulunan Gazi Altuntop 112 ambulansıyla ilçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - MALATYA

Karda kayan araç uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı
Karda kayan araç uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı
Karda kayan araç uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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