Son dakika haberi: Karda cirit "kış kenti"nin vazgeçilmez eğlencesi olmayı sürdürüyor

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Son dakika haber... Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya geldikleri dönemden beri oynadıkları savaş oyunu olarak bilinen ve günümüzde de geleneksel atlı spor olarak anılan cirit, Kars'ta kışın karda yapılan turnuvalarla eğlenceye dönüşüyor.

Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya geldikleri dönemden beri oynadıkları savaş oyunu olarak bilinen ve günümüzde de geleneksel atlı spor olarak anılan cirit, Kars'ta kışın karda yapılan turnuvalarla eğlenceye dönüşüyor.

Orta Asya ve Anadolu'da yüzyıllardır oynanan ata sporu cirit, Selim ilçesine bağlı köylerde yaşayan genç, yaşlı herkesin vazgeçilmez tutkusu. Özellikle kışın erken saatlerde atlarını yemleyip tımarlayan ciritçiler, müsabakanın yapılacağı alana geldikten sonra hazır hale getirdikleri atlarını dört nala sahaya sürüyor.

Başköy, Kekeç, Hasbey'den gelerek Akçakale köyündeki cirit alanında toplanan sporcular, kar örtüsü üzerinde turnuvalar düzenleyerek kıyasıya mücadele ediyor.

Karda oynanan müsabakalar renkli geçiyor

Atlarını karla kaplı arazide dört nala koşturan, zaman zaman atlarıyla birlikte karda düşen ciritçiler, buna rağmen müsabakalarda eğlenceli anlar yaşıyor.

Akçakale Atlı Spor Kulübü Başkanı Şimşek Yıldırım, AA muhabirine, ata sporu ciridi yaz, kış yaptıkları müsabakalarla yaşattıklarını söyledi.

Kış mevsiminde yapılan ciride yöre halkının büyük ilgi gösterdiğini ifade eden Yıldırım, "Akçakale köyünde yaklaşık 40 santimetre kar var. Karda heyecan ve adrenalin daha yüksek oluyor. Düşen sporcu olsa da darbe almıyor, müsabakalar kışın da heyecanla devam ediyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu oynadığımız ciridi hafta içine aldık. Burada vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına uyarak müsabakaları izliyor." dedi.

Ciriti en çok karda oynamayı seviyorlar

Başköy Atlı Spor Kulübü sporcusu Bayram Aslan ise kışın sahaya çıkmak için sabırsızlandıklarını anlattı.

Karda cirit oynamayı çok sevdiklerini dile getiren Aslan, "Atlarımız, akşamdan tımarını yaptığımızda ciride gideceğini hissediyor. Sabah biraz arpa ve saman, su verip kuyruklarını bağladıktan sonra sahaya sürüyoruz. Atlar da kendilerini hazırlıyor ve her hafta bir köyde cirit oynuyoruz. Maskemizi takıp sosyal mesafemize uyup oynuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kekeç köyünün cirit sporcularından Muhammed Ekinci de karma cirit oynadıklarını belirterek, "Kar üzerinde oynanan cirit bambaşka. Kışın çok eğleniyoruz, genelde Arap atlarını kullanıyoruz. Karda düşsek de bir şey olmuyor. Herkesi kar üzerinde cirit izlemeye davet ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaplan