Karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ile kızı hastaneye kaldırıldı

KAYSERİ'de, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ile kızı, hastaneye kaldırıldı.

Olay, Kocasinan ilçesi Sancaktepe Mahallesi Demirçivi Sokak'taki müstakil bir evde meydana geldi. Kendilerini iyi hissetmeyen anne Hülya K. (47) ve kızı Merve K. (24) sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, anne ile kızının sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini belirledi. Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan anne ve kızının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf AĞAŞE