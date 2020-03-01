01.03.2020 17:14 | Son Güncelleme: 01.03.2020 17:18

Karayoluyla Avrupa'ya gidemeyen göçmenler sahile yöneldi (2)

LASTİK BOTLA DENİZE AÇILDILAR

Deniz yoluyla Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmek için erken saatlerde Çifflikköy Mahallesi Sahili'ne gelen göçmenlerden yaklaşık 40 kadarı İzmir'den aldıkları öğrenilen bir lastik botla, bugün saat 16.00 sıralarında, denize açıldı. Denize açılmadan önce çocuklara can simitleri dağıtıldı. Aralarında Afganistan uyruklu Sercan Talha ve Miragha Mahmodi'nin de bulunduğu kaçak göçmenler Pırlanta Koyu'ndan denize açıldı.

Kara yoluyla sınırı geçemedikleri için Çeşme'ye geldiklerini belirten göçmenlerden Sercan Talha (18), botla denize açılmadan kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, DHA muhabirine, "Afganistan'da savaş olduğu için Türkiye'ye gelmiştim. Ancak sınırların açılmasının ardından Avrupa'ya gitmeye karar verdim ve Edirne'ye yöneldim. Ancak Yunanistan askeri kadın ve çocuk ayrımı yapmadan bizlere gaz bombası attı. Bu yüzden geçemedik ve bir umut buraya geldik. Bir kişi bizi karşıya Sakız Adası'na geçirecek. Çok zor durumdayız" dedi.

Kendisini götürecek lastik bot bekleyen bir diğer Afgan uyruklu göçmen Abdullah Özbek (42) ise "Türkiye'den Allah razı olsun bize yıllarca sahip çıktı. Ancak Avrupa'ya gitmeye karar verdik. Geçmek için buraya geldik ancak nasıl geçeceğimizi bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Sahilde bekleyişi süren diğer göçmenlerin de lastik botlarının gelmesinin ardından gece denize açılacakları öğrenildi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu