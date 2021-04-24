Karayoluna düşme tehlikesi bulunan ağaçlar kesildi
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Karayoluna düşme tehlikesi bulunan ağaçlar kesildi

İhlas Haber Ajansı / CEMAL TURAN KAYA - Haberler | Güncel

Karayoluna düşme tehlikesi bulunan ağaçlar kesildi Burdur'da Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Isparta-Antalya karayoluna düşme tehlikesi bulunan ağaçları kesti.

Karayoluna düşme tehlikesi bulunan ağaçlar kesildi

BURDUR - Burdur'da Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Isparta-Antalya karayoluna düşme tehlikesi bulunan ağaçları kesti.

Bucak Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Isparta - Antalya karayolu, Karacaören barajı güzergahında bulunan ve düşme tehlikesi olan ağaçları keserek meydana gelebilecek kazaları engelledi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerle birlikte çalışma yapan Bucak Orman İşletme Müdürü, güvenlik tedbirleri alarak yaptıkları çalışmayı sosyal medya hesabında paylaştı. Yaptığı paylaşımda Bucak Orman İşletme Müdürü Mustafa Ersoy, "Karacaören barajı güzergahında, Isparta- Antalya Karayoluna düşme tehlikesi arz eden ağaçları, yine güvenlik tedbirlerini alarak çok şükür kazasız şekilde yere indiren çalışanlarıma ve destek veren Jandarma Teşkilatımıza Teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımıza da güvenli ve kazasız seyahatler diliyorum" dedi.

Karayoluna düşme tehlikesi bulunan ağaçlar kesildi
Karayoluna düşme tehlikesi bulunan ağaçlar kesildi
Karayoluna düşme tehlikesi bulunan ağaçlar kesildi
Karayoluna düşme tehlikesi bulunan ağaçlar kesildi
Karayoluna düşme tehlikesi bulunan ağaçlar kesildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CEMAL TURAN KAYA

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