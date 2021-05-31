Karayoluna çıkan domuz sürüsü böyle görüntülendi
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Karayoluna çıkan domuz sürüsü böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / Olgun Yıldız - Haberler | Güncel

Karayoluna çıkan domuz sürüsü böyle görüntülendi Ardahan'ın Hanak ilçesinde, onlarca domuzun kara yolunda araçlara aldırmadan koşması amatör kamera tarafından kayıt altına alındı.

Karayoluna çıkan domuz sürüsü böyle görüntülendi

ARDAHAN - Ardahan'ın Hanak ilçesinde, onlarca domuzun kara yolunda araçlara aldırmadan koşması amatör kamera tarafından kayıt altına alındı.

Olay, Hanak-Ardahan Karayolu arasındaki Altaş köyü mevkiinde gece saat 12.00 sularında meydana geldi. Görüntülerde, otomobil sürücüsü karayolunda ilerliyor. İçerisinde yavruların da bulunduğu 15'e yakın domuzdan oluşan sürü, yolu kapatarak koşuyor. Ardından ise otomobil sürücüsünün korna çalması sonucu yoldan çıkarak araziye doğru ilerleyerek gözden kayboluyor.

Olayı görüntüleyen otomobil sürücüsü Burak Değirmenci, karayolunda ilerleyerek kaçışan domuz sürüsünü gördüğünde cep telefonu kamerasıyla çekmeye çalıştığını söyledi. Değirmenci, "Bu manzaraya çoğu zaman rastlarız. Soğuk havalarda yiyecek bulamadıklarında böyle yerleşim yerlerine doğru inerler ve böyle görürüz zaman zaman" dedi.

Karayoluna çıkan domuz sürüsü böyle görüntülendi
Karayoluna çıkan domuz sürüsü böyle görüntülendi
Karayoluna çıkan domuz sürüsü böyle görüntülendi
Karayoluna çıkan domuz sürüsü böyle görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Olgun Yıldız

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