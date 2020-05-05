Karayolu işçileri trafik kazası yaptı: 1 ölü, 2 yaralı

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde yol bakım ekibine ait araç kaza yaptı.

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde yol bakım ekibine ait araç kaza yaptı. 1 kişi hayatını kaybetti 2 kişi de yaralandı.

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde Saraycık Köyü mevkiinde Suşehri Karayolları Şubesi Yol Bakım Ekibinin kullandığı aracın freninin boşalması sonucu kaza meydana geldi. Kaza anında araçtan savrulan 34 yaşındaki Sinan Işık kaldırıldığı Şebinkarahisar Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan diğer iki işçi H.K. ve S.A. Şebinkarahisar Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - GİRESUN

Kaynak: İHA